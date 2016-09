Vermischtes Regensburg

11.09.2016

Einem Dultbesucher haben Unbekannte am Freitagabend in einem Festzelt in Regensburg seinen Rollstuhl gestohlen.

Der Mann hatte, wie die Polizei heute meldet, auf einer Bierbank Platz genommen. Der Rollstuhl stand etwas abseits am Rande eines Durchgangs. Als er sich auf den Nachhauseweg machen wollte stellte er fest, dass sein Gefährt nicht mehr an seinem Platz stand.Hinweise auf den mehrere tausend Euro teuren Rollstuhl der Marke Sopur in roter Lackierung mit schwarzer Lehne und schwarzem Sitzkissen nimmt die Polizei in Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506/2221 entgegen.