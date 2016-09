Vermischtes Regensburg

04.09.2016

Am Samstagabend wurde ein Besucher der Regensburger Herbstdult aus dem Landkreis Schwandorf von mehreren Männern angegriffen und beraubt. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt, die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen von Zeugen.

Einlieferung ins Krankenhaus

Der 20-Jährige sei gegen 20.30 Uhr auf dem Fußweg hinter dem Dultplatz von einer siebenköpfigen Personengruppe heraus angesprochen worden, heißt es im Polizeibericht. Die Männer forderten den Festbesucher demnach zur Herausgabe seines Bargeldes auf und gingen auf ihn los, attackierten und schlugen den 20-Jährigen."Als er am Boden lag, wurden ihm seine Barmittel im unteren dreistelligen Eurobereich aus der Hosentasche gezogen. Anschließend entfernte sich die Personengruppe zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung der Täter liegt nicht vor", so die Polizei im Pressebericht zum Raubüberfall. Der junge Mann sei bei dem Überfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Regensburger Krankenhaus gebracht worden.Die weiteren Ermittlungen werden von der Kripo Regensburg geführt. Die Beamten sind dabei auch auf Zeugenaussagen angewiesen. Wer also den Raubüberfall beobachtet hat oder auf die Tätergruppe bei deren Flucht aufmerksam geworden ist oder Hinweise auf die Identität der Täter geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 mit der Kriminalpolizei Regensburg in Verbindung zu setzen.