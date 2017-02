Vermischtes Regensburg

20.02.2017

Es ist eine große Entscheidung für Abiturienten: Was soll ich studieren? Beim Regensburger Hochschultag konnten sie sie sich über Studiengänge informieren, einen Blick in Hörsäle und Labore werfen und erstmals Campusluft schnuppern.

Fragen stellen

Als Vorteil erwies sich am Freitag, dass die Universität und die Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Regensburg nebeneinanderliegen. So konnten die rund 5000 Besucher problemlos zu allen Info-Angeboten spazieren, die sie interessierten. In Gruppen, einzeln, teils auch mit den Eltern schwärmten die Schüler aus, um den Campus zu erkunden.Zuvor hatte OTH-Präsident Wolfgang Baier die Besucher um 9 Uhr morgens im Foyer der Fakultät für Maschinenbau begrüßt. Er äußerte Verständnis: Die Schüler müssten sich derzeit auf wichtige Prüfungen vorbereiten - und sich gleichzeitig darüber Gedanken machen, welches Studium und welchen Beruf sie ansteuern möchten. "Fragen, fragen, fragen" - das sei das Wichtigste, um den Hochschultag bestmöglich zu nutzen, gab Baier den Besuchern mit.Die OTH beschrieb der Präsident als technisch ausgerichtete Hochschule, die aber auch betriebswirtschaftliche und soziale Studiengänge integriert. Er versprach "viel Praxis" und die Vermittlung von "Soft Skills". "Wir wollen Sie fit machen fürs spätere Berufsleben." Die OTH sei ein lebendiger Lernort, an dem sich die Studenten wohlfühlen sollen. Die Hochschule ermögliche auch Erfahrungen über die Stadtgrenzen hinaus. Dank 200 Partnerschaften in aller Welt seien Auslandssemester auf allen Kontinenten möglich.Ganz persönlich konnten die Besucher zwei Stunden später mit Udo Hebel, Präsident der Universität Regensburg, ins Gespräch kommen. Unter dem Motto "Meet the President" stellte sich Hebel allen Fragen. Auch die Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg präsentierte ihr Angebot.An Infoständen erfuhren die Besucher Wissenswertes über Studienfinanzierung, "Studieren im Ausland" oder "Studieren mit Handicap". Außerdem präsentierten Vertreter die Inhalte ihrer jeweiligen Studiengänge. Gut gefüllt war etwa das Audimax beim Vortrag über das Medizinstudium. Bei Führungen erhielten die Schüler Einblicke, etwa in das Reinraum-Labor der Mikrosystemtechnik. Auch die OTH Amberg-Weiden war als Partnerhochschule wieder beim Hochschultag dabei.Die 1962 gegründete Uni Regensburg ist eine Volluniversität mit elf Fakultäten und 330 Professoren. Über 21 000 Männer und Frauen studieren hier aktuell. Knapp 11 000 Studenten besuchen die OTH Regensburg, 1971 gegründet, mit ihren acht Fakultäten und 220 Professoren.