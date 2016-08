Vermischtes Regensburg

01.09.2016

14

0 01.09.201614

Einer der Medaillenträger ist Gerhard Löckler , Bürgermeister von Schlammersdorf. Seit 26 Jahren ist er kommunalpolitisch aktiv. Von 1990 bis 2002 war Löckler Mitglied des Gemeinderats, seit 2002 ist er Bürgermeister der Gemeinde Schlammersdorf. "In all den Jahren haben Sie durch Ihren außerordentlichen Einsatz die Entwicklung der Gemeinde Schlammersdorf vorangebracht", sagte Bartelt. "Ihr besonderer Einsatz galt der Verbesserung der finanziellen Situation der Gemeinde. Als maßgeblich haben Sie dabei insbesondere den Schuldenabbau angesehen."Konsequent habe Löckler die Erneuerung des Straßennetzes vorangetrieben. Trotz Widerständen habe er erste Projekte der Dorferneuerung in Schlammersdorf auf den Weg gebracht. "Durch Ihr engagiertes und verantwortungsbewusstes Wirken haben Sie der Gemeinde Schlammersdorf und damit der kommunalen Selbstverwaltung in hervorragender Weise gedient. Dafür danke ich Ihnen."Das Staatsministerium des Innern ehrte mit dieser Auszeichnung Menschen, die mehr als das Notwendige im Allgemeinen Erwartete für das Wohl der Bürger getan haben, und damit einen wichtigen Beitrag für die Stärkung und Festigung des Gedankens der kommunalen Selbstverwaltung geleistet hätten, sagte Bartelt. Die kommunale Selbstverwaltung sei in Bayern ein hohes Gut und wesentlicher Eckpfeiler des Gemeinwesens. Bartelt bedauerte, dass er meist ausschließlich Herren eine Auszeichnung verleihe. Es müsse etwas getan werden für mehr Gleichberechtigung.