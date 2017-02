Vermischtes Regensburg

05.02.2017

Ein davongelaufener Hund sorgte am Sonntagnachmittag (5. Februar) für eine Kettenreaktion, die ihm und seinem Herrchen das Leben hätte kosten können. Beide brachen im Regensburger Westbadweiher durch das Eis. Passanten verhinderten Schlimmeres.

Am Nachmittag waren dank des milden und sonnigen Wetters viele Spaziergänger unterwegs. So auch rund um das Regensburger Westbad. Hier lief einer Gruppe von Spaziergängern der Hund davon - auf das Eis des nur teilweise zugefrorenen Westbadweihers. "Aufgrund der geringen Eisdecke brachen der Hund und der zugehörige nachgelaufene Hundebesitzer in das Eis ein", heißt es im Pressebericht der Wasserwacht Regensburg.Rettungskräfte der Wasserwacht, DLRG, Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei wurden daraufhin durch die integrierte Leitstelle alarmiert. Passanten retteten die eingebrochene Person mit Hilfe eines Rettungsringes. Sie wurde durch Rettungskräfte der Wasserwacht und einen Notarzt der Wasserwacht versorgt und an den Rettungsdienst übergeben. Der Hund wurde durch einen Wasserretter der Wasserwacht gerettet.Die Regensburger Wasserwacht und die DLRG warnen aus diesem aktuellen Anlass eindringlich davor, Eisflächen zu betreten, da diese nicht mehr tragen.Das Deutsche Rote Kreuz gibt Tipps für das Verhalten an und auf winterlichen Gewässern. Diese können Sie hier herunterladen.