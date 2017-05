Vermischtes Regensburg

Die Partie des SSV Jahn Regensburg gegen den Chemnitzer FC, eine Partie der 3. Fußballliga, stellte für die Polizei am Samstag nach eigenen Angaben eine besondere Herausforderung dar. Am Samstagabend zog sie Bilanz zum Einsatz.

Rivalisierende Fans trafen nicht aufeinander

Polizei bedankt sich bei Zuschauern

"Für die Einsatzkräfte unter Führung der Polizeiinspektion Regensburg Süd standen die Sicherheit in der Regensburger Innenstadt, am Hauptbahnhof und im Stadionumfeld sowie die Verkehrssituation an oberster Stelle", heißt es in der Pressemeldung. Es sei vonseiten der Polizeiinspektion Regensbürg Süd frühzeitig begonnen worden, die Maßnahmen für die Sicherheit während des Spiels sowie von Passanten und Verkehrsteilnehmern in der Innenstadt und im Umfeld des Stadions zu planen. Am Einsatz selbst seien auch Beamte der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Ordnungsdienst und die Bundespolizei beteiligt gewesen."Bewährt hat sich einmal mehr eine hohe Polizeipräsenz in der Innenstadt mit den Schwerpunkten Hauptbahnhof und Stadionumfeld. Die knapp 900 Gästefans, die gegen 11.40 Uhr zum Teil mit einem Zug in Regensburg ankamen, nutzten das Angebot des Shuttleservices zum Stadion. Weitere Fußballbegeisterte aus Chemnitz waren mit Bussen angereist", heißt es in der Bilanz. Ein Aufeinandertreffen rivalisierender Gruppen habe verhindert werden können.Im Vorfeld des Spiels sei eine Sachbeschädigung in einem der Shuttlebusse durch einen unbekannten Gast-Fan festgestellt worden. Dieser habe mit einem Nothammer eine der inneren Verglasungen beschädigt. Ein anderer Fan aus Chemnitz sei kurzzeitig in Gewahrsam genommen und letztlich aus dem Stadion verwiesen worden, nachdem er versucht habe, einen Polizeibeamten umzurennen. Ein weiterer Besucher aus Chemnitz müsse sich für das Zeigen des „deutschen Grußes“ verantworten. Die Polizei fasst zusammen: "Bei über 12.000 Zuschauern kann also von wenigen und nur geringen Störungen gesprochen werden."Bei dem regen Anreiseverkehr kam es laut Polizei nahe dem Stadion zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt und in ein Regensburger Krankenhaus gebracht wurde. Für den Rückweg zum Hauptbahnhof nutzten die Gästefans das Angebot der Shuttlebusse, so dass der Zug planmäßig von Regensburg nach Chemnitz starten konnte."Offensichtlich haben zahlreiche Besucher aus der Region die Hinweise der Polizei, öffentliche Verkehrsmittel und die bestehenden Parkflächen im erweiterten Stadionumfeld zu nutzen, angenommen. Abgesehen von kurzzeitigen Verzögerungen im Verkehrsablauf, insbesondere bei der An- aber auch bei der Abreise verlief der Einsatz ohne Probleme", so die Polizei, die am Ende der Bilanz bei allen Zuschauern bedankt, die diesen polizeilichen Empfehlungen gefolgt sind.