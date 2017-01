Vermischtes Regensburg

24.01.2017

24.01.2017

(esm) Über dieses Geschenk hat sich niemand gefreut: Zwei Meerschweinchen mussten in der Kälte frieren, bis endlich jemand ihren Käfig mit dem Zettel "Meerschweinchen zu verschenken" entdeckte. Eine Zeitungsausträgerin fand die unterkühlten Tiere schließlich am Montag früh neben einem Altkleidercontainer in Regensburg .

In die warme Wache

Der frühere Besitzer hatte neben dem Käfig einen Sack mit Futter und Stroh abgestellt. Viel bringt ihm seine vermeintliche Großzügigkeit aber nicht, denn ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz bleibt es dennoch. Die Polizei hat ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.Die Polizei nahm die Meerschweinchen erst einmal mit zur Wache, damit sie sich wieder aufzuwärmen konnten. Eine Beamtin zeigte sich schließlich besonders tierlieb und nahm die Nager nach Schichtende mit nach Hause. Bis sich ein neuer Besitzer findet, kümmert sich die Polizistin um die Tiere.Zeugen, die beobachtet haben, wie die Meerschweinchen ausgesetzt wurden, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd unter Telefon 0941/506-2001.