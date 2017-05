Wirtschaft Regensburg

09.05.2017

Für die Oberpfälzer Wirtschaft zählt Frankreich zu den "Top 10" der wichtigsten Außenhandelspartner. Der Wahlausgang - pro Europa - wirkt hier wie ein Turbo.

Intensiver Handel Nach einer aktuellen Erhebung der IHK Regensburg für die Oberpfalz/Kelheim stehen derzeit 315 Oberpfälzer Unternehmen in Geschäftsbeziehungen zu Frankreich. 250 Firmen exportieren aus der Oberpfalz in das westliche Nachbarland, allerdings importieren lediglich 85. Das Gefälle der Ausfuhren zu den Einfuhren - das Export-Ungleichgewicht zwischen Deutschland und Frankreich - wird politisch recht kontrovers diskutiert.



47 Oberpfälzer Unternehmer unterhalten Auslandsvertretungen in Frankreich, 28 sogar Niederlassungen. Das interne Datenblatt der IHK Regensburg führt 3 Produktionsstätten in Frankreich auf.



Frankreich nimmt für Bayern Platz 5 der wichtigsten Außenhandelspartner bei den Ausfuhren ein. Der Export belief sich 2016 auf 12,643 Milliarden Euro (plus 4,4 Prozent). Im Gegenzug stiegen die Einfuhren aus Frankreich in den Freistaat um 4,1 Prozent auf 6,545 Milliarden Euro. Beim Import belegt Frankreich Rang 9 unter den bedeutendsten Außenhandelspartnern. (cf)

Weiden/Regensburg. Schon am Montag signalisierten mehrere Unternehmen aus der Oberpfalz, dass sie in den französischen Markt einsteigen wollen bzw. Direktinvestitionen anstreben. In den vergangenen Monate herrschte hier eine "gewisse Zurückhaltung". Das bestätigt der Außenhandelsexperte der IHK Regensburg, Alfred Brunnbauer, unserer Zeitung.Brunnbauer hält mit seiner Erleichterung über den Wahlsieg Emmanuel Macrons nicht hinterm Berg - und prognostiziert den oberpfälzisch-französischen Handelsbeziehungen noch "großes Potenzial": vor allem in den Bereichen Maschinenbau (Automatisierung und Verpackung) und IT (Digitalisierung).Aber auch "hochwertige Konsumgüter" aus der Oberpfalz werden in Frankreich nachgefragt: wie Convenience-Produkte oder Hosen und Hemden aus der mittleren und nördlichen Oberpfalz. Nachdem Macron verstärkt auf regenerative Energien und Energie-Effizienz setzen möchte, hofft Brunnbauer auf zusätzliche Aufträge für die oberpfälzischen PV- und Windenergie-Unternehmen.Im vergangenen Jahr seien die Beratungs- und Informationsangebote der IHK zu Frankreich "gut angenommen" worden. Brunnbauer misst unterm Strich dem westlichen Nachbarland für die Wirtschaft in der Oberpfalz eine "mittlere bis größere Bedeutung" zu.Die Firma Forster Stahl- und Anlagenbau aus der Gemeinde Mantel (Kreis Neustadt/WN) vergibt an einen französischen Betrieb an der belgischen Grenze regelmäßig Montage-Aufträge. "Ich bin froh, dass Marine Le Pen nicht gewonnen hat. Das wäre für Europa eine Katastrophe gewesen", sagt Inhaber Anton Forster. Wenn jedes Land nur auf sich selber schaue, sei es mit der Gemeinsamkeit in der EU bald vorbei. Forster hofft, dass der links-liberale Emmanuel Macron "nicht zu links" ist. "Es ist aber positiv, dass für ihn der europäische Gedanke zählt." Anton Forster beklagt bei der Montage in Frankreich einen zunehmenden "bürokratischen Aufwand ohne Ende", für den aber nicht Frankreich verantwortlich sei, sondern Brüssel.Einen wichtigen Absatzmarkt stellt Frankreich für den Straßenwalzen-Hersteller Hamm AG aus Tirschenreuth dar. Vorstand Stefan Klumpp zum Wahlausgang: "Das klare Bekenntnis der französischen Wähler zu Europa ist sehr positiv. Wir begrüßen deshalb die Wahl von Emmanuel Macron zum neuen französischen Staatspräsidenten. Die Erwartungen an ihn und die umfassenden Aufgaben sind sicherlich nicht einfach." Frankreich sei einer der wichtigsten Partner in Europa.