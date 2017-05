Wirtschaft Regensburg

Die Wirtschaft in der Oberpfalz ist in blendender Verfassung. 52 Prozent der Unternehmen im IHK-Bezirk Oberpfalz und Landkreis Kelheim schätzen ihre Geschäftslage weiterhin als "gut" ein. Der Anteil der Antworten mit schlechter Lagebeurteilung ging in der jüngsten Konjunkturumfrage auf 6,4 Prozent zurück. Das teilte die IHK am Dienstag mit. "Frühindikatoren wie Auftragseingänge oder Beschäftigungspläne deuten auf ein erfolgreiches Jahr 2017 hin", heißt es.

Während in der Industrie eine "Sättigung" auf hohem Niveau zu beobachten sei, "starten Bau-, Handels- und Tourismusbranche mit besseren Geschäftszahlen in die neue Saison", ergab die Umfrage. Eine Stabilisierung auf hohem Niveau berichtet die IHK für den Dienstleistungsbereich. Im Großhandel habe sich das Klima gegenüber dem Vorjahr verbessert.Zudem berichtet die IHK von einer aufkeimenden Investitionsdynamik, die mit Ausnahme des Handels in allen Branchen erkennbar sei. "Bei den Bauaufträgen zeigt sich, dass auch die Investitionen der öffentlichen Hand zunehmen", sagte Hauptgeschäftsführer Jürgen Helmes. Neben dem in zurückliegenden Konjunkturumfragen immer wieder genannten Fachkräftemangel (54,4 Prozent) sehen die Unternehmen in Inlandsnachfrage (44,4 Prozent) einen wirtschaftlichen Risikofaktor. Von politischer Seiten fürchten die Unternehmen eine Zersplitterung der Europäischen Union (48,1 Prozent), Protektionismustendenzen (44,2 Prozent) und den Brexit (39,0 Prozent).