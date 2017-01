Wirtschaft Regensburg

26.01.2017

4

0 26.01.2017

Die Unternehmen der oberpfälzischen Metall- und Elektro-Industrie sind wegen der gesamtwirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten vorsichtig bei ihren Geschäftserwartungen. Das ist das Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm in der Region (wir berichteten). Fast 92 Prozent der M+E Firmen in der Oberpfalz bewerteten das aktuelle Inlandsgeschäft als gut. Zurückhaltender, aber dennoch klar positiv wird das Exportgeschäft eingestuft: 34 Prozent der Firmen waren damit zufrieden, weniger als ein Prozent unzufrieden. "Bei der weiteren Entwicklung sind die Unternehmen jedoch sehr vorsichtig", erklärt Dr. Stefan Klumpp, Vorsitzender der bayme vbm Region Oberpfalz-Nord.

Ich sitze lieber in einem BMW mit automatischer Steuerung als in einem Tesla. In der Regel machen nicht die Ersten am Markt, sondern die Zweiten das Geschäft. Dr. Stefan Klumpp, Vorsitzender der Metall- und Elektro-Arbeitgeber VBM, Region Oberpfalz Nord

In der oberpfälzischen M+E Industrie will fast ein Viertel der Unternehmen die Fertigung in der ersten Jahreshälfte 2017 ausweiten, nur fünf Prozent müssen die Produktion drosseln. Ähnlich sieht es bei den Inlandsinvestitionen aus. Mit 30 Prozent entfällt der größte Anteil auf Erweiterungsmaßnahmen. Ersatzbeschaffungen und Rationalisierungen machen je 24 Prozent der geplanten Investitionen aus, Innovationen 13 Prozent. Für die Auslandsstandorte sind die Pläne weitaus expansiver. Bei der Investition ergibt sich aus der Befragung ein Saldo von 45 Prozentpunkten, bei der Produktion sogar von 64 Prozentpunkten. 37 Prozent der Firmen wollen in den kommenden Monaten zusätzliche Stellen schaffen, kündigte Dr. Klumpp an.Mit Blick auf den Arbeitsmarkt hält Stefan Klumpp Zuwanderung in Deutschland für zwingend notwendig. Die von Ministerpräsident Horst Seehofer genannte Obergrenze von 200 000 Flüchtlingen im Jahr sei "definitiv zu niedrig". Er begrüßte hingegen die zwingende Wohnsitzwahl für Asylbewerber: "Ansonsten bekommen wir in den Ballungsräumen ein ernstes Problem."