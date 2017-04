Wirtschaft Regensburg

27.04.2017

Die Oberpfälzer Landwirte kämpfen mit den Auswirkungen von Frost und Regen. Nicht nur dem Spargel setzt die Kälte zu, Gras wächst zu langsam und Mais keimt nicht.

Vielleicht waren wir auch etwas verwöhnt, weil der März ungewöhnlich warm war. Josef Wutz, Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverband

Das nasskalte Wetter macht den Landwirten zu schaffen. "Eigentlich müssten gerade alle Rapsfelder gelb blühen", sagt Josef Wutz, Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbands, am Donnerstag im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch die ungewöhnlich kühle Witterung habe die Vegetation zum Stillstand gebracht. Das Wachstum und die Reife der Feldfrüchte verzögere sich. Besonders hart treffe es Spargelbauern. Vor drei Tagen besuchte Wutz einen Spargelhof in Abensberg (Kreis Kelheim). Dort werde gerade nur jeden zweiten Tag geerntet, weil nicht genug Stangengemüse nachwächst - und das mitten in der Hochsaison für das "weiße Gold".Eine andere Saisonfrucht, deren Wachstum sich verzögert, ist die Erdbeere. Deutschlandweit bangen Obstbauern um ihre Ernte, weil die Blüten Frostschäden davontragen. In der Oberpfalz würden Obstbäume aber kaum erwerbsmäßig angebaut, sagt Wutz. Daher stelle sich das Problem weniger. Mehr Kopfzerbrechen bereite den Landwirten die Maisaussaat. Bei den kühlen Temperaturen keimt der gesäte Mais nicht. Noch schlimmer trifft es bereits gekeimten Mais: Er könne erfrieren und müsse dann nachgesät werden. Ähnlich sei es bei den Zuckerrüben.Auch die Rinderhalter sind betroffen: Weil sich das Graswachstum verzögert, könnte es in diesem Jahr nur für drei Schnitte reichen - im vergangenen Jahr waren es fünf. Ganz so außergewöhnlich findet Wutz das kühle Wetter Ende April letztlich aber nicht. Das komme alle paar Jahre vor. "Vielleicht waren wir auch etwas verwöhnt, weil der März ungewöhnlich warm war."Etwas Positives kann der Landwirt aus Wullnhof (Kreis Cham) den kühlen Temperaturen auch abgewinnen: Schädlinge seien auf den Feldern weit weniger aktiv. Das ideale Wetter für die nächsten Wochen beschreibt Wutz so: "Niederschlag hat es jetzt erstmal genug gegeben. Jetzt wären Sonne und Temperaturen um die 20 Grad ideal." Damit hat er sicher auch die Nicht-Landwirte auf seiner Seite.