Wirtschaft Regensburg

25.01.2017

Eigentlich herrscht wirtschaftlich ein strahlendes Hoch. Die Oberpfälzer Unternehmen werten ihre Ertragslage als "sehr gut". Mehr als die Hälfte erwartet eine Netto-Umsatzrendite "von vier Prozent und mehr". Doch dem Export droht ein stürmisches Tief.

"Die protektionistischen Tendenzen nehmen weltweit zu", sagt Stefan Klumpp, Vorsitzender der Metall- und Elektro-Arbeitgeber VBM, Region Oberpfalz Nord. Die boomenden Ausfuhren profitieren von einem um 30 Prozent "völlig überbewerteten Dollar". "Der Kurs hilft uns derzeit wahnsinnig", betont Klumpp, Vorstand des Straßenwalzen-Herstellers Hamm AG, Tirschenreuth. Bei einer Pressekonferenz des Verbands Bayme VBM bekräftigt der Bezirksvorsitzende die guten Aussichten in Deutschland und Europa (mit Ausnahme von Landmaschinen). Aufgrund der niedrigen Rohstoffpreise sind Südamerika und Afrika nach Meinung Klumpps "so weit unten, dass es wirtschaftlich eigentlich wieder nach vorne gehen müsste". Russland habe sich nach dem tiefen Fall 2015 wieder stabilisiert, China wieder gefangen. Im Mittleren Osten koste der Jemen-Konflikt Saudi-Arabien "richtig viel Geld", das für Investitionen fehle.In Großbritannien, wohin zehn Prozent der deutschen Exporte gehen, ist nach Klumpps Prognose "kein Geld mehr zu verdienen": "Der Absturz des britischen Pfunds zeigt, wie wichtig Europa ist." Ein "zwiespältiges Bild" ergebe sich in den USA: Obama sei praktisch handlungsunfähig gewesen. "Die republikanische Mehrheit dürfte ein Wirtschaftsprogramm lostreten", hofft Klumpp auf ein positives Signal für die Weltwirtschaft. Gleichwohl könnten Strafzölle (wertvolle) Zeit kosten. "Sie sind nicht durch eine Unterschrift zu realisieren." Kleiner Trost an die Europäer, "die in der Vergangenheit bewiesen, dass sie mit schwierigen Situationen klarkommen". Und der gute Rat, "sich nicht nur auf die USA zu fixieren, sondern sich um die eigenen Probleme zu kümmern". Der VBM-Bezirksvorsitzende zeigt sich als "Verfechter des Freihandels" und verweist auf die Vorteile des weltweiten Abbaus von Handelshemmnissen: "Sie brachten der Menschheit einen riesigen Wohlstandssprung." Mit Sorge sehen Klumpp und VBM-Geschäftsführer Hermann Brandl auf den "leergefegten" Arbeitsmarkt in der Oberpfalz. Die Flüchtlinge stellten kurzfristig keine Lösung dar. Neben ihrer Ausbildung setzen sie auf die Hebung von "stillen Reserven" (Frauen und ältere Arbeitnehmer) sowie Ausbildungsprogramme für Jugendliche aus Südeuropa, flexiblere Arbeitszeiten und Home-Office. "Die Hochschulen bilden zu viele Wirtschaftsingenieure, aber zu wenige technische Ingenieure und Informatiker aus", kritisiert Klumpp.Dezent verweisen die Metall- und Elektro-Arbeitgeber darauf, dass zuletzt die Lohnsteigerungen immer über dem Produktivitätszuwachs lagen. "Dies war nur durch höhere Effizienz auszugleichen." Man vergesse schnell, dass Deutschland viele Jahre lang der "kranke Mann Europas" gewesen sei. Brandl: "Statt langfristig soziale Verpflichtungen einzugehen, sollte der Staat lieber in technische und intellektuelle Infrastruktur wie Glasfaser und Schulen investieren."