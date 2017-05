Wirtschaft Regensburg

30.05.2017

Beim Werkstattgespräch zur Stadtentwicklung am Freitag diskutierten über 100 Vertreter aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft über die Attraktivität der Innenstädte. Die Veranstaltung von IHK und Regierung der Oberpfalz fand bereits zum siebten Mal statt. Der Grund, warum viele Investoren lieber auf der grünen Wiese als in der Innenstadt investieren, sei die höhere Rendite, stellte Dr. Robert Leiner von der IQ-Projektgesellschaft klar. "Die Innenstadt muss wieder attraktivster Standort für Handel und Gewerbe werden." Große Bedeutung misst er der Ansiedlung von Lebensmittelmärkten direkt oder im Umfeld des Ortszentrums bei. Die Kommunen müssten dafür große Entwicklungsflächen anbieten.

Architekt Roland Gruber aus Österreich bezeichnete die Stadtentwicklung der letzten Jahrzehnte als Donut-Prinzip: "Alle Nutzungsarten siedelten sich am Ortsrand an und was übrig blieb, war ein Loch im Zentrum." Die Lösung aus Konditor-Sicht: "Aus dem Donut wieder einen Krapfen mit attraktiver Füllung machen." Hier sollten die Kommunen ungewöhnliche "Geschmacksrichtungen" wagen. Beispiel, die Stadt Haag in Niederösterreich: Dort ist am Marktplatz für drei Monate im Jahr eine mobile Holztribüne für Freilichtspiele installiert. Das lockte Gastronomen und mehr Leben in den Ortskern. Das Tiroler Bergdorf Fließ hat im Zentrum ein modernes Funktionsgebäude mit Verwaltung, Lebensmittelgeschäft und Wohnungen gebaut. Wolfgang Wild, Bürgermeister der Gemeinde Berngau, motivierte seine Amtskollegen in der Region, dass solche Ideen auch in der Oberpfalz umsetzbar seien, aber nur, "wenn man bei der Ortsentwicklung die gesamte Kommune mitnimmt."Handel in der Innenstadt und große Fachmärkte müssen sich nicht ausschließen. Das führten Bernhard Pirzer, Inhaber des Modehauses Frühauf und Bürgermeister Alexander Dorr aus Freystadt im Landkreis Neumarkt, vor Augen. Entscheidend ist nach Meinung Dorrs die geringe Entfernung zwischen Fachmärkten und Ortskern. Von der Sanierung des Ortskerns habe auch Hemau enorm profitiert, sagte Bürgermeister Johann Pollinger. Der Sanierung ging ein langer Beteiligungsprozess voraus, der die Bürger mitnahm, zum Beispiel beim Probesitzen auf verschiedenen Sitzbankvarianten oder bei der Gestaltung des Stadtplatzes.Begleitet wurde der Stadtumbau in Hemau von einer Marketingkampagne. Während der Bauzeit wurde den Kunden ein grüner Teppich als Wegweiser durch die Baustelle ausgerollt.