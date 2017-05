Bitte um göttlichen Beistand

Bei Kaiserwetter segnete Monsignore Martin Neumaier das neue Fahrzeug der Premenreuther Feuerwehr. Zuvor gab der Festzug mit der Jugendblaskapelle Reuth ein prächtiges Bild ab.

Premenreuth. Mehr als 200 uniformierte Feuerwehrleute gaben mit ihren zwölf Fahnenabordnungen den von Landrat Wolfgang Lippert, Bürgermeister Werner Prucker und Schirmherrn Thomas Menzl angeführten Ehrengästen einen tollen Rahmen bei der Feier des "115-Jährigen".Ein Blickfang während der Festtage waren die Festdamen in ihren schmucken Kleidern. Nach einem feierlichen Choral segnete der Geistliche nicht nur das neue Feuerwehrauto, er sendete seinen Segensspruch über alle Aktiven. Er habe größten Respekt vor dem Feuerwehrdienst, der ein Dienst am Nächsten sei und nicht auf Eigendarstellung beruhe."Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau zu sein, bedeutet Bereitschaft zum Lernen und Üben, um jederzeit für den Ernstfall gerüstet zu sein, um Hab und Gut oder gar Leben zu retten. Dazu soll euch der göttliche Beistand helfen, wieder gesund von den Einsätzen zurückzukommen", bekräftigte Monsignore Neumaier.An dem vor der Bühne errichteten Altar begrüßte der Geistliche im gut gefüllten Festzelt alle Gläubigen zum Festgottesdienst, der von der Jugendblaskapelle unter Dirigent Peter Dotzauer würdevoll umrahmt wurde. Im Anschluss daran erfolgte die Übergabe der Fahrzeugschlüssel durch einen Vertreter der Firma Furtner und Ammer an Bürgermeister Werner Prucker, der zugleich auch eine vereinbarte Zuzahlung der Premenreuther Wehr in Form eines Schecks erhielt. Prucker betonte den Stellenwert seiner drei Gemeindewehren und dankte den Premenreuthern für das gezeigte Augenmaß bei der Fahrzeugbeschaffung und Ausstattung, wünschte allseits gute Fahrt und unfallfreie Einsätze.In Begleitung von Kreisbrandmeister Herbert Thurm übermittelte Kreisbrandinspektor Stefan Gleißner die Grüße der Feuerwehrlandkreisführung. Landrat Wolfgang Lippert zeigte sich stolz, dass in seinem Kreis nicht nur die großen Stützpunktwehren den Schutz der Bevölkerung sichern. Dafür dankte er der Gemeinde Reuth und deren Bürgern. Mit einem Augenzwinkern meinte Lippert: "Wer seine Feierlichkeiten mit den Troglauer Buam beginnt, kann sein Fest eigentlich nur mit Erfolg abschließen."Als Festleiter bedankte sich Johann Neugirg zum Abschluss bei allen Mitfeiernden, besonders bei der starken Abordnung der Feuerwehr aus dem niederbayerischen Dippoltskirchen, zu der die Premenreuther schon seit 15 Jahren ein besonders inniges Verhältnis pflegen.