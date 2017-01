Im Frühjahr vergangenen Jahres reifte der Entschluss zur Gründung einer Prinzengarde, seit Mai trainieren die Mädels unter der Obhut des TSV Reuth eifrig für ihre erste Faschingssaison. Der erste große Auftritt hat gezeigt, dass sich die Mühen des Trainings gelohnt haben.

"Charivari" spielen

Am Freitag bestanden die zehn jungen Damen beim Ball der Faschingsgesellschaft "Weiß-Blau" Wiesau mit Bravour ihre Feuertaufe und ernteten einen donnernden Applaus.Magdalena Flores und Franziska Käß haben mit ihrer leidenschaftlich mitmachenden Truppe zwei Tänze einstudiert, deren feurige Choreographie die Ballbesucher restlos begeisterte.Die schillernden Gewänder für den Gardetanz schneiderte das Team von Michela Burger aus Konnersreuth in den grün-schwarzen TSV-Vereinsfarben, die Kostüme für den Showtanz mit dem Thema "Super-Narrio" entwarf und nähte Ulrike Kaiser aus Krummennaab. Diese fertigte auch passgenau die einzigartigen Roben für das Prinzenpaar, welches selbstverständlich bei allen Auftritten der Garde mit dabei ist.Seit November ist der TSV Reuth offiziell als Karnevalsverein gelistet und somit Mitglied im Landesverband Ostbayern im Bund Deutscher Karneval. Damit muss oder darf sich das Ensemble auch mit anderen, erfahrenen Garden messen.Die Krummennaaberin Sabrina I. und Justin I. aus Premenreuth regieren in dieser Saison als Prinzenpaar an der Spitze des Tanzensembles.Höhepunkt der Faschingssaison wird für die Garde der Auftritt am 17. Februar beim TSV-Sportlerball sein, der seit Jahren das Highlight im närrischen Treiben in der Gemeinde bildet. Neben der Live-Band "Charivari" warten dann des Weiteren Einlagen der von Julia Käß betreuten Kindertanzgruppe "Funky Feets" und der TSV-Show-Truppe auf die Besucher.