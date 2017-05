"Macht weiter mit eurer tollen Arbeit, damit es uns gelingt, wieder mehr Frauen für die Politik zu gewinnen", rief Marianne Schieder den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen bei der Feier zum "20-Jährigen" des Reuther AsF-Ortsvereins zu.

Die Bundestagsabgeordnete machte in ihrer gut 40-minütigen, aber durchwegs kurzweiligen Festrede deutlich, dass die Sache der Frauen schon immer Sache der SPD gewesen sei und dies so bleiben solle. Sie gratulierte nicht nur dem Ortsverein, sondern der ganzen Gemeinde, denn wo Frauen aktiv seien, werde unglaublich viel soziales Engagement auf die Beine gestellt und dies komme schließlich allen Bürgern zu Gute. Temperamentvoll motivierend, aber keineswegs den politischen Gegner missachtend, meinte die Bildungspolitikerin, "dass unsere Vorgängerinnen in der SPD-Frauenarbeit bei der Gleichstellung von Männern und Frauen zwar schon viel erreicht haben, aber es noch viel zu tun gibt, bis von echter Gleichwertigkeit gesprochen werden kann". Nach ihrer Ansicht ist der Frauenanteil im Bundestag und im Landtag mit jeweils rund einem Drittel zu gering.Frauen müssten aber auch dazu bereit sein, auch wenn die Mehrfachbelastung durch Beruf, Familie und Hausarbeit ein zusätzliches politisches Engagement oft erschwere oder gar aussichtslos erscheinen lasse. Eine der wichtigsten Aussagen von Marianne Schieder war, "dass für uns alle die Demokratie zu selbstverständlich geworden ist und es Glück und Segen ist, dass wir über sieben Jahrzehnte in Frieden und Wohlstand leben durften". Diese Werte zu erhalten gelinge nur, wenn alle einen Beitrag dazu leisten. "Also sucht Frauen für die Politik", appellierte Schieder an die Festgemeinde.Abschließend fasste die Parlamentarierin nochmals kurz die sozialdemokratischen Grundwerte, insbesondere die Belange um die Frauenrechte zusammen und bekräftigte: "Gemeinsam sind wir stark - Frauen brauchen Frauensolidarität. Emanzipierte Frau darf kein Schimpfwort sein, weder aus dem Munde eines Mannes und schon gar nicht aus dem einer Frau. Wir Frauen müssen weiter kämpfen für ein gesellschaftliches Bewusstsein und dafür Netzwerke bilden und ein solches Netzwerk ist die AsF."