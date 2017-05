191 599 Euro für die Rücklagen und keine Kreditaufnahmen - Kämmerer Bernhard Frummet und Bürgermeister Werner Prucker warten beim Entwurf der Haushaltssatzung mit positiven Nachrichten auf. Dem Zahlenwerk geben die Gemeinderäte einstimmig ihren Segen.

Nur eine Straftat Für die Erhaltung und Sanierung der Gemeindestraßen gingen die erforderlichen und bereits beschlossenen Fräs- und Asphaltierungsarbeiten an die Firma Strabag aus Wackerdorf. Die gut 30 000 Euro teure Maßnahme von Juli bis Oktober laufen. Für einen möglichen Ausbau der Gemeindeverbindung Erlhammer-Röthenbach möchte die Kommune EU-Fördermittel. Die erforderlichen Unterlagen und Planungen erstellt das Erbendorfer Ingenieurbüro Münchmeier & Eigner.



Keine Einwände hatte das Gremium gegen drei Bauvorhaben, da etwaige kleine Abweichungen vom Bebauungsplan im Vorfeld mit dem Landratsamt geklärt wurden. Stefan Adam möchte zwei Dachgauben auf das bestehende Wohnhaus aufbauen, Lutz Warstat einen Wintergarten anbauen sowie Silke und Stefan Hösl ein Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Beckenacker II-Ost errichten.



Laut Bürgermeister Werner Prucker sind die Malerarbeiten im Mehrzweckgebäude abgeschlossen. Zur Sicherheitsbilanz der Polizei meinte er, dass es 2016 zwar 24 Anzeigen, aber nur eine Straftat, dem Einbruch in den gemeindlichen Bauhof, gab. Den Kläranlagenbau erledigt die Firma Bauer aus Erbendorf. Außerdem lud er zum 115. Jubiläum der Premenreuther Feuerwehr mit Fahrzeugweihe vom 19. bis 21. Mai sowie zur 300-Jahr-Feier der Reuther St.-Katharina-Kirche am 8. und 9. Juli ein. (ang)

Der Haushaltsplan 2017 schließt im Verwaltungshaushalt mit 1 832 467 Euro, im Vermögenshaushalt mit 1 286 099 Euro ab. Die Hebesätze sind mit 360 von Hundert bei der Grundsteuer A, mit 350 von Hundert für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer, sowie die Wasser- und Abwassergebühren mit 1,30 und 2,50 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer festgesetzt.Zu den leicht gestiegenen Ergebnissen bei den Zuweisungen meinte der Bürgermeister, dass dies mehr oder weniger Zahlenspielereien seien, weil diverse Umlagen dieses Plus wieder ausgleichen. Bei fast allen Positionen weichen die aktuellen Zahlen kaum von denen des Vorjahres ab. Ins Auge stechen allerdings die 640 000 Euro an Ergänzungsbeiträgen, die von den Grundstücksbesitzern als erste Rate zum Kläranlagenbau eingezogen werden, 675 000 Euro sind auf der Ausgabenseite an das Kommunalunternehmen aufgelistet.Weitere interessante Zahlen sind die um 20 auf 366,17 Euro gesteigerte Steuerkraft, die leicht verringerte Pro-Kopf-Verschuldung von 1069,84 Euro bei 1202 Einwohnern und die Summe aller Vermögenswerte mit bebauten und unbebauten Grundstücken, kostenrechnenden Maßnahmen (Wasser/Abwasser), beweglichen Sachen und den Rücklagen in der Gesamthöhe von 4 976 000 Euro sein. Für Jahr 2017 soll auch ein Antrag auf Stabilisierungshilfe gestellt werden. Mit der staatlichen Hilfe sind erhöhte Fördersätze bei Maßnahmen wie der geplanten Park&Ride-Anlage am Reuther Bahnhof verbunden. Durch die Erweiterung des bereits beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes seien die Hausaufgaben dafür gemacht worden, betonte Prucker.Bei der Wahl Ende März hat die Röthenbacher Feuerwehr Anton Kick als Kommandant wiedergewählt, sein neuer Stellvertreter wurde Alexander Schmidt. Beide bestätigte die Gemeinde für eine sechsjährige Amtszeit. "Klasse, dass sich wieder kompetente Kräfte mit Führungsqualitäten in diese verantwortungsvolle Positionen einbringen", lautete die allgemeine Anerkennung aus dem Gremium, besonderer Dank galt auch Schmidts langjährigen Vorgänger Richard Lang.Die zu Beginn der Sitzung vorgelegten Jahresrechnung und dem Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2016 stimmten die Räte geschlossen zu.