Markus Biehler übernimmt

Eine Neuausrichtung gab es bei der Jahreshauptversammlung der Reuther CSU beim "Rechersimer". Der bisherige Vorsitzende Josef Zölch wollte junge und dynamische Kräfte ans Ruder lassen.

Zum Nachfolger wählten die Versammelten einstimmig den Wunschkandidaten Markus Bihler, zu Stellvertretern Willi Rupprecht und Josef Selch. Franz Josef Gretsch ist Kassier, Helmut Stefan Neugirg Schriftführer. Kassenprüfer sind Johann Käß und Peter Höcht. Das Beisitzergremium bilden Maria Roderer, Christa Spies, Markus Bader und Josef Zölch, Delegierte für die Kreisvertreterversammlung sind Markus Bihler und Willi Rupprecht (Ersatz: Christa Spies und Markus Bader).Vorsitzender Bihler wurde in einem separaten Wahlgang zum Delegierten für die Aufstellungsversammlung der Landtags- und Bezirkstagskandidaten bestimmt, Ersatz ist Willi Rupprecht.Zu Beginn seines Rechenschaftsberichtes erinnerte der scheidende Vorsitzende an die verstorbenen Mitglieder, im Besonderen an den Ehrenvorsitzenden Kurt Greitzke, der in der Jungen Union reifte, viele Ämter bis hin zur Bezirksspitze innehatte und der Reuther CSU in der Kommunalpolitik ein unvergessliches Gesicht gab. Auf die Entwicklung der Mitgliederzahlen eingehend meinte er, dass man hier auf der Stelle trete. Einem Austritt stand mit Christa Spies eine Neuaufnahme entgegen, so dass weiterhin 25 Personen den Ortsverband bilden. Zum Kassenbericht, den Markus Bihler für den verhinderten Franz-Josef Gretsch verlas, erwähnte Zölch, dass der Ortsverband von seinen Mitgliedern bei weitem nicht die Beiträge einfordere, die nach Abführung der Anteile an den Kreis- und Bezirksverband notwendig wären. Obwohl der Ortsverband hier "zubuttert" kann das Kassenvermögen Dank der Josefifeier und anderer Veranstaltungen auf einem fixen Stand gehalten werden.Nachdem sich Josef Zölch bei allen Funktionsträgern bedankt hatte und die Neuwahlen flott über die Bühne gingen, schloss sich eine breite Diskussion über künftige Strategien hinsichtlich der Gewinnung neuer Mitglieder an. Hierzu sei eine starke Präsenz in der Öffentlichkeit gefragt, waren sich alle einig. Was publikumsträchtige Veranstaltungen betrifft, war man der übereinstimmenden Meinung, dass auf diesem Gebiet das Gemeindeleben ohnehin bereits stark angereichert sei.