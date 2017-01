Weiden. Lea Schwamberger aus Reuth und Andrea Pekarek aus Eschenbach nahmen an den deutschen Nachwuchsmeisterschaften im Eiskunstlaufen in Mannheim teil. Beide Talente starten für den EC Regensburg. Schwamberger holte mit persönlicher Bestleistung von 87,47 Punkten die Vizemeisterschaft und übertraf die zur Aufnahme in den Bundeskader geforderte Punktehürde. Trainingskameradin Pekarek (86,90) landete auf Platz drei.

Nach fehlerfreiem Kurzprogramm führte Pekarek zunächst das Feld der 20 besten deutschen Nachwuchsläuferinnen an. Schwamberger lag mit 0,70 Punkten auf Platz drei. In der Kür gelang es Schwamberger, mit einer Dreifach-Doppeltoeloop-Kombi und gelungenen Pirouetten die Preisrichter zu überzeugen. Sie erkämpfte sich durch die technisch hochwertigste Kür den 2. Platz in der Gesamtwertung. Trotz gut ausgeführter Elemente musste sich Pekarek in der Kür mit dem 4. Platz zufrieden geben, was dennoch für den 3. Rang in der Gesamtwertung reichte. Der 1. Platz ging an eine Starterin aus Aschaffenburg.Durch ihre sehr guten Platzierungen sicherte das Oberpfälzer Duo Bayern Startplätze für die deutsche Nachwuchsmeisterschaft 2018. Als nächstes stehen am 4./5. Februar die offenen sächsischen Meisterschaften in Chemnitz auf dem Terminplan.