Der TSV betreibt eine intensive Nachwuchsarbeit mit Angeboten für alle Altersgruppen. Das wird auf der Jahreshaupt- versammlung klar.

(ang) Über eine Stunde dauerten die Berichte der Mannschaftsleiter, Betreuer und der Verantwortlichen der Untergruppierungen bei der Jahreshauptversammlung des TSV Reuth. Aushängeschild ist natürlich die Fußballabteilung mit vorderen Platzierungen sowohl der ersten als auch der zweiten Mannschaft und dem Stolz des Vereins, die gut funktionierende Nachwuchsarbeit. Die Erste spielt im dritten Jahr unter Trainer Michael Bachmeier, der auch in der nächsten Saison bereitsteht, in der Kreisklasse vorne mit. Beim verlorenen Relegationsspiel um den Aufstieg im Vorjahr gegen den TSV Eslarn beeindruckte die Truppe.Mannschaftsleiter Hansi Stangl wollte nicht unerwähnt lassen, dass es in der laufenden Saison auch zu negativen Betrachtungen unter den kritischen Fans kam, diese aber Verantwortliche und Spieler umso mehr zu positiven Reaktionen anstachelten. Die zufriedenstellende Trainingsbeteiligung ist sicher auch ein Grund, dass es bei der zweiten Mannschaft sportlich hervorragend klappt, mit Florian Knott stellt das Team den absoluten Top-Torjäger der B-Klasse IV, berichtete Leiter Florian Zeitler.Als Koordinator für den Jugendfußball betonte Roland Budnik, dass der Nachwuchsbereich besonders viel Aufwand und Engagement erfordert, aber beim TSV Reuth in allen Altersbereichen Mannschaften im Spielbetrieb seien. Die Spielgemeinschaften mit Erbendorf, Falkenberg und Wiesau hätten sich bewährt und sollen auch in dieser Art und Weise fortgeführt werden.Ohne große Schwierigkeiten liefen die Aktivitäten der Gruppen Alte Herren, Aikido, Kinderturnen, Mutter-Kind-Turnen, Frauengymnastik und Boxer, berichtete TSV-Vorsitzender Peter Schieder. Hinzugekommen sind im sportlichen Bereich Zumba, die Prinzengarde und die Kinder-Tanzgruppe "Funky Feets". Besonders die Tanzgarden konnten bei zahlreichen, teils überregionalen, Auftritten ihr Können unter Beweis stellen.Weitere Berichte gab es vom TSV-Fanclub, der heuer sein 30-jähriges Jubiläum feiert und finanziell den Nachwuchs fördert. Auch der erst kürzlich gegründete "Fördervereins Grün-Schwarz TSV Reuth" fand Erwähnung. Abschließend galt ein besonderer Dank Eric Stiewing, der nicht nur Nachwuchsbetreuer ist, sondern auch dafür sorgt, dass alles um den TSV Reuth, sofort im Netz erscheint. Bürgermeister Werner Prucker zeigte sich beeindruckt von den vielschichtigen Aktivitäten und dankte allen Beteiligten und zollte besonders Respekt für das großartige Bemühen um die Kinder und Jugendlichen.