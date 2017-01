Premenreuth. Große Ereignisse werfen bei der Feuerwehr ihre Schatten voraus. Vom 19. bis zum 21. Mai feiern die Mitglieder das 115-jährige Bestehen der Wehr. Bei diesem Ereignis soll der Segen für das neue Feuerwehr-Fahrzeug erbeten werden.

Viele Feste besucht

Dank für Bereitschaft

Festprogramm Vorsitzender Dietmar Schieder umriss kurz das geplante Programm, das am Freitag, 19. Mai, mit den "Troglauer Boum" beginnt (Kartenvorverkauf ab sofort). Am Samstag, 20. Mai, rocken "AC/DX." und als Vorband "Brand New Shining" im Festzelt. Die Fahrzeugweihe und das Programm nach dem Festzug gestaltet am Sonntag, 21. Mai, die Reuther Jugendblaskapelle. Den Ausklang am Abend übernimmt Walter Kobel. Der Kommersabend findet bereits eine Woche vorher in der Mehrzweckhalle statt. (ang)

Schirmherr des Festes wird Thomas Menzl sein, ein Eigengewächs der Feuerwehr, das mittlerweile als Diplomat im Auftrag der Bundesregierung tätig ist.Als Vorsitzender steht weiter Dietmar Schieder an der Spitze. Sein Team besteht aus Stellvertreter Josef Trottmann, Kassier Adolf Windschiegl und Schriftführer Johann Neugirg sowie den Beisitzern Otto Höfer, Stefan Schödel, Roland Beyer, Benjamin Bächer und Helmut Konz.Die Kasse prüfen Werner Prucker senior und Manfred Dietrich. Die Mitglieder bestätigten bei den Neuwahlen das Führungsteam für weitere drei Jahre. Einstimmig befürworteten die Mitglieder die Umwandlung in einen "eingetragenen Verein" mit der dafür notwendigen neuen Satzung.Vorsitzender Schieder zeigte sich mit dem Erfolg der Veranstaltungen zufrieden. Egal ob Menschenkickerturnier, Weinfest oder interne Feiern: alle seien gut angekommen. Der Vorsitzende dankte der Bevölkerung für die Unterstützung. Besonders lobte er seine 147 aktiven und passiven Mitglieder. Auf den Großteil davon könnten sich die Verantwortlichen jederzeit verlassen. Der Vorsitzende informierte, dass der Verein im vergangenen Jahr besonders viele Feste besucht habe. Hintergrund ist das eigene Jubiläum im Mai dieses Jahres.Dietmar Schieder lobte im Zusammenhang mit dem Fest die Aktivitäten der Festdamen. Die jungen Damen unter der Führung von Tanja Windschiegl rühren schon seit vielen Monaten ideenreich die Werbetrommel. Der Vorsitzende vergaß dabei auch nicht, den eigenen Kalender zu erwähnen, dessen Aufnahmen die Aktivitäten unterstreichen."Leider startete das Vorjahr auch mit einer unangenehmen Begleiterscheinung", berichtete er. Bedingt durch den vollkommen überraschenden Rücktritt von Kommandant Michael Gröschl sei das Vereinsgefüge kurzzeitig ins Wanken geraten. Wie berichtet, hatte der Kommandant vor etwa einem Jahr wegen Meinungsverschiedenheiten zur Ausstattung des neuen Feuerwehrautos das Handtuch geworfen. Dank einer glücklichen Personalrochade und der unkomplizierten Bereitschaft von Tobias Meinzinger (er übernahm das Amt des Kommandanten, vorher war er zweiter Kommandant gewesen), von Erhard Kraus (er tauschte das Amt des zweiten Vorsitzenden gegen das des zweiten Kommandanten ein) und von Josef Trottmann (er übernahm die Aufgaben des zweiten Vorsitzenden) gehörte diese aber rasch der Vergangenheit an.Schieder dankte allen, die zum Funktionieren des gesamten Vereingefüges beigetragen hatten, wobei er natürlich den Blick auch auf Bürgermeister Werner Prucker richtete und diesen beauftragte, den Dank an sein Ratskollegium weiterzugeben.Beim Totengedenken erinnerten sich die Mitglieder vor allem an den im vergangenen Jahr verstorbenen Siegfried Höcht. Monsignore Martin Neumaier dankte den Floriansjüngern für ihre stete Bereitschaft. Der Geistliche bekräftigte dabei die Wichtigkeit des Feuerwehrvereins im gesellschaftlichen Leben innerhalb der Gemeinde und vor allem auch der Kirche.