In den vergangenen Jahren war der Anfängerskikurs des SC Reuth mangels Schnee immer wieder ins Wasser gefallen. Diesmal gab es wochenlang ideale Voraussetzungen in Pfaben, um dem Nachwuchs des Vereins das Skifahren beizubringen. Die Anfragen und Anmeldungen gingen weit über die eigentlich vorgesehene Teilnehmerzahl hinaus.

An fünf Kurstagen brachte Skilehrer Manuel Neugirg den elf Kindern im Alter zwischen vier und zehn Jahren in je eineinhalbstündigen Trainingseinheiten das richtige Stehen auf Skiern, das Lenken und Bremsen bei. Die Skilehrerinnen Simone Zier und Eva Meister unterstützten ihn ebenso wie die Helferinnen Christina Neugirg, Ines Neugirg, Beate Roderer und Susi Schwamberger.Wurde bei bestem Sonnenschein und Minusgraden an den beiden ersten Tagen noch am Anfängerhügel geübt, ging es für die Ersten schon am dritten Kurstag auf die "große" Piste. Dort galt es auch das nicht weniger wichtige Liftfahren zu lernen. Einige Rückschläge hielten die Kinder nicht davon ab, mit viel Freude den Berg hinunterzufahren. Es gab sogar ganz Mutige, die sich gegen Ende des Kurses sogar durch die Wald-Piste hinunter wagten. Am Sonntag gab es traditionell ein Abschlussrennen.Da am Schluss alle Kinder soweit waren, auf der richtigen Skipiste zu fahren, steckte Skilehrer Manuel Neugirg für sie dort einen Slalomkurs aus, den alle mit Bravour meisterten. Zur Belohnung gab es am Schluss für alle Teilnehmer Medaillen für die erfolgreiche Teilnahme. Es kamen bereits Anfragen für Fortgeschrittenenkurse. Skilehrer und Betreuer waren sich schnell einig, im nächsten Winter entsprechende Kurse anzubieten.