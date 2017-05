Die Genossen des Reuther Jagdbogens sind für die Gemeinde ein verlässlicher Partner in Sachen Wegeinstandhaltung. Zweiter Bürgermeister Johann Neugirg dankte bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Bauer Jagdvorsteher Stefan Adam und allen Jagdgenossen dafür.

Mit Unterstützung der Firma Bernhard Adam und der Gemeinde sei soein neuer Weg ausgekoffert, seitenstabilisiert, ein guter halber Meter Recyclingmaterial eingebaut und als finale Deckschicht gelber Granitsand aufgebracht. Dafür hat die Jagdgenossenschaft 600 Euro nachträglich bereitgestellt, nachdem sie bereits 1200 Euro für die Befestigung des Weges entlang des Beckenweihers bis hin zur Straße nach Ödwalpersreuth locker gemacht hatte.Außerdem übergaben Adam und Matthias Zahn 500 Euro als Spende an den Kindergarten für dessen Außengestaltung, berichtete der Jagdvorsteher. Für dieses Jahr kamen die Jagdgenossen geschlossen überein, die Jagdpacht als Reserve in der Genossenschaftskasse zu belassen.Der Jagdvorsteher dankte Jagdpächter Wolfgang Schmidt und den Mitjägern Franz Wächter und Werner Roth für die vorbildliche Betreuung der Jagd. Zum im Vorjahr angesprochenen Ärgernis über Motocrossfahrer und uneinsichtige Hundebesitzer meinte Adam, dass es danach merklich ruhiger wurde, aber es nach der Schneeschmelze wieder ziemlich rund gehe. Nach seinem Dafürhalten geht es dabei mehr um eine persönliche Provokation der Jäger, als um den Spass am Mopedfahren. Ziel der Jagdgenossenschaft sei, eine Lösung ohne große strafrechtliche Verfolgung im Sinne des einträglichen Miteinanders zu finden, betonte der Vorsitzende. Die Störungen im Wald seinen ein Grund, dass der Abschuss beim Rehwild nicht erreicht wurde.Adam betonte, dass es im zurückliegenden Jahr keine außergewöhnlichen Vorfälle gab und auch keine Wildschäden gemeldet wurden. Mit dem Hinweis auf eine anstehende Revierbegehung, bei der neben dem Jagdpächter auch die Revierleiterin der Forstdirektion Wiesau dabei ist schloss die Jagdversammlung.