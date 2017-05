Der Ortsverein der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) blickt auf 20 starke Jahre zurück. "Die SPD braucht die AsF, und die Politik braucht die SPD", bekräftigte Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder in ihrer Festrede.

Ehrungen Mit einer roten Rose und Urkunde ehrten Marianne Schieder und Annette Karl 13 Frauen für ihr langjähriges Engagement in der sozialdemokratischen Frauenbewegung Seit 20 Jahren dabei sind: Anna Hasenfürter, Edeltraud Hösl, Irene Meinzinger, Gerda Riedl, Edeltraud Frank, Herta Zwack und Erna König. Karin Neugirg trat vor 15 Jahren bei und seit 10 Jahren sind Andrea Horn, Barbara Neugirg, Anita Prause, Gerlinde Schiener und Conny Ruf Mitglied. (ang)

"Ohne die sozialdemokratischen Frauen würde gerade hier in Reuth der SPD-Ortsverein, ohne das Männerengagement abzuschwächen, in dieser außergewöhnlich starken Art so nicht funktionieren", betonte SPD-Kreisvorsitzender Rainer Fischer. Landtagsabgeordnete Annette Karl bezeichnete die AsF als "Leuchtturm in der Frauenpolitik" und auch Reuths Bürgermeister Werner Prucker dankte dem seit zwei Jahrzehnten in der Gemeinde fest verankerten Frauenbündnis für das soziale Engagement.Praktisch Geburtshelferin zusammen mit ihrem verstorbenen Gatten Norbert war Brigitte Scharf 1997 für den Reuther AsF-Ortsverein. Mit ihren Vorträgen mit sozialpolitischen Themen machte die Kreisrätin und Ex-Bezirksrätin den alljährlich stark besuchten "Politischen Kaffeeklatsch" zu einem Markenzeichen der Reuther AsF. Auch sie war voll des Lobes für den Reuther Ortsverein, besonders für die Vorsitzende Edeltraud Frank, die seit der Gründung der AsF-Motor ist.Frank erinnerte an die Vorstellungen, die zur AsF-Gründung führten, und streifte im Rückblick die Arbeit in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten. "Wir können mit Stolz behaupten, dass wir sowohl im SPD-Ortsverein als auch in der Gemeinde soziale und politische Akzente gesetzt haben und finanziell zur Förderung der Jugendausbildung in den Vereinen beigetragen haben", betonte sie.Grundlage für die Finanzspritzen war und ist der Weihnachtsmarkt, den die Frauen seit der Gründung alljährlich veranstalten, mit den Erlösen wurden zudem in Regelmäßigkeit soziale Einrichtungen bedacht. Gut 30 000 Euro haben die Frauen in dieser Zeitspanne erarbeitet und unterstützend weitergegeben, bekräftigte Frank. Natürlich stehen für die AsF stets die Rechte der Frauen mit dem Kampf um eine sozialen Gleichstellung im Vordergrund, meinte sie abschließend, aber der Bewahrung der Demokratie, die in ihrer bunten Vielfalt und des freien Gedankengutes ihre Wurzeln hat, sollte partei- und organisationsübergreifend das zukünftige Streben gelten. Für den SPD-Ortsverein gratulierte Karin Neugirg und wünschte Edeltraud Frank, deren Stellvertreterin Irene Meinzinger und dem ganzen Frauenbündnis weiterhin dieselbe Schaffenskraft wie in der Vergangenheit. Musikalisch umrahmt wurde die Feier in der Rechersimer-Zoiglwirtschaft vom Neukirchner Trio.