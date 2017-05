Bei einem schweren Unfall auf der A93 zwischen Saalhaupt und Bad Abbach verletzen sich am Donnerstag drei Männer aus Reuth bei Erbendorf zum Teil schwer, weil ein Lkw plötzlich auf die Überholspur zog.

Kurz vor 20 Uhr fuhren beiden Fahrzeuge in Richtung Norden als der Lkw-Fahrer – laut eigener Aussage – aus Versehen bei voller Fahrt die Handbremse einlegte. Der 40-Tonner zog nach links, wo die BMW Limousine aus dem Landkreis Tirschenreuth zum Überholen ansetzte. Der BMW touchierte den Lkw am linken Eck des Führerhauses. Der Lkw fuhr in die Mittelleitplanke, der BMW kam 200 Meter weiter zum Halt. Der Beifahrer verletzte sich schwer, ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Lkw- und BMW-Fahrer sowie der dritte Mann im Auto verletzen sich leicht. Am Auto entstanden 35.000, am Lkw 40.000 Euro Schaden.