Ein Bildnis von Hans Neubauer, wie es trefflicher nicht beschrieben werden könnte, zeichnete Stefan Hiller vom Männergesangverein Thumsenreuth bei der Beisetzung auf dem Premenreuther Friedhof. Neubauer, der auch in vielen weiteren Vereinen, sowie im Alltagsleben in der Gemeinde hochgeschätzt war, verstarb am Dienstag überraschend im Alter von 88 Jahren. Die Todesnachricht traf nicht nur die drei Kinder mit den Familien, Angehörigen, Freunde und Weggefährten wie ein Blitz, weil Hans Neubauer zeitlebens humorvoll zum Ortsgeschehen dazugehörte und nichts auf sein schnelles Ableben hindeutete.

Der Verstorbene, der auch beruflich in seiner Funktion im Lohnbüro der Porzellanfabrik Seltmann in Erbendorf stets Hochachtung bei den Arbeitskollegen genoss, war von jung auf nicht aus der Reuther Feuerwehr wegzudenken. Als Altbürgermeister und damaliger Feuerwehrvorsitzende Albert Neugirg 1977 verstarb, war Hans Neubauer spontan für den Vorsitz bereit. 17 Jahre führte der für klare Worte bekannte und stets um Eintracht bemühte Kamerad die Wehr, weshalb ihn die Feuerwehr anlässlich der 125-Jahr-Feier 1995 zum Ehrenvorsitzenden ernannte. Als einer seiner Nachfolger in dieser Feuerwehrfunktion dankte Bürgermeister Werner Prucker dem Verstorbenen für dessen unermüdlichen Einsatz um die Belange der Feuerwehr.Für den TSV Reuth würdigte Johann Neugirg die Verdienste des Sportfreundes Neubauer. Neubauer zählte damals zu jenen fußballbegeisterten Burschen, die 1947 den TSV Reuth gründeten. Wenn der Verein im Juni sein 70-jähriges Bestehen feiert, sollte der Verstorbene als Gründungsmitglied mit im Fokus der Feierlichkeiten stehen. Neugirg betonte, dass Neubauer seit vielen Jahrzehnten alle Zeitungsberichte sammelte, mit heiteren Kommentaren untermalte und jedes Jahr dem Spielleiter bei der Jahreshauptversammlung überreichte.Stefan Hiller ließ die Singstunden mit Neubauers zweiter Bassstimme und der Wertschätzung von dessen Zuverlässigkeit nochmals lebendig werden. Fast keine dieser Proben endete mit einem Schafkopf in gemütlicher Runde, meinte Hiller.