Mit Nahrungsergänzungsmitteln ist das so eine Sache. Manche Pillen sind völlig überflüssig. Viel besser als ihre Einnahme wäre es, selbst ein bisschen mehr für die Gesundheit und das eigene Wohlbefinden zu tun. Adressat dieses gut gemeinten Rats waren die Seniorenbeauftragten im Landkreis Tirschenreuth.

"Frohsinn" vorgestellt

Leicht verständliche Texte

Zur ersten Quartalsversammlung im neuen Jahr hatte der Landkreis die Seniorenbeauftragten aller Städte und Gemeinden nach Röthenbach in die Zoiglgaststätte "Zum Rechersimer" geladen. Neben der Absprache der anstehenden Termine, vorrangig der Kreis-Seniorenfasching am 12. Februar in Kemnath, hörten die Teilnehmer zwei interessante Fachvorträge.Nach der Begrüßung durch den Kreisseniorenbeauftragten Ludwig Spreitzer aus Waldsassen stellte Reuths zweiter Bürgermeister, Johann Neugirg, als Gastgeber seine Heimatgemeinde vor. Als Seniorenbeauftragte der Gemeinde und zugleich Vorsitzende der hiesigen Seniorenrunde "Frohsinn" schilderte Christl Galbakioti den Anwesenden die Arbeit in ihrer Seniorenvereinigung und zeichnete einen chronologischen Überblick über deren mittlerweile schon langes Bestehen.Theresia Kunz beschäftigte sich mit dem Thema "Nahrungsmittelzusatzstoffe & Co". Die im Landratsamt beschäftigte und für den Fachbereich Vollwerternährung zuständige Gesundheitstrainerin nannte eine ausgewogene Ernährung Grundlage für ein gesundes Wohlbehagen. "Ergänzungsmittel sollen, wenn erforderlich, die Ernährung ergänzen, sind jedoch nicht zur Vorbeugung oder gar Heilung von Krankheiten bestimmt", betonte sie. Ein ungesunder Lebensstil und zu wenig Bewegung ließen sich nicht mit Tabletten ausgleichen. "Vielmehr sind Stressabbau, Entspannung und ausreichend Schlaf meist wichtiger als eine Mini-Dosis irgendwelcher Extra-Nährstoffe", meinte Theresia Kunz.Auch die meisten Freizeitsportler könnten darauf getrost verzichten. In der Natur gebe es viele giftige Stoffe, wie Fingerhut oder Tollkirsch, die richtig dosiert und fachkundig verabreicht sehr hilfreich sein, aber unkontrolliert eingenommen sogar zum Tode führen könnten. Die Referentin wollte grundsätzlich keinen Stab über Nahrungsmittelergänzung brechen, besonders wenn sie medizinisch erforderlich sei. Vielmehr appellierte sie, vielversprechenden Werbeaussagen und problematischen Vertriebswegen (Internet, Bezug aus dem Ausland, Direktvertrieb) kritisch gegenüberzustehen und bei Erfordernis unbedingt Rücksprache mit dem Arzt zu halten."Ausreichend saisonales Obst und Gemüse, Vollkornprodukte und aus frischen Lebensmitteln lecker zubereitete Mahlzeiten sowie täglich ein kleiner Aufenthalt im Freien sind besser und billiger als Fertiggerichte, Kapseln, Presslinge, Saft & Co.", bekräftigte die Gesundheitsexpertin. Bei aller gesunden Ernährung solle man auch das eigene Seelenleben im Auge behalten, sprich sich zu gegebener Zeit ein gutes Gläschen Bier, Wein oder Sekt genehmigen.Ludwig Spreitzer zeigte sich in seinem Dank an Theresia Kunz glücklich, dass er sich nun ohne schlechtes Gewissen eine "Halbe" Zoigl schmecken lassen könne. Spreitzer wies die Beauftragten auf die Möglichkeit zum kostenlosen Bezug von Seniorenfilmen über den Landesfilmdienst hin. Des Weiteren ging er kurz auf den neuen, in barrierefreier Sprache ausgelegten Senioren-Wegweiser ein und unterbreitete die Ergebnisse einer Untersuchung hinsichtlich barrierearmer Gaststätten.Um Barrierefreiheit ging es auch in einem weiteren interessanten Vortrag, Sozialpädagogin Christina Ponader von der Lebenshilfe Mitterteich stellte als Projektleiterin das "Netzwerk Inklusion", dessen Schirmherrin Sozialministerin Emilia Müller ist, vor. 18 Netzwerkpartner, darunter die Aktion Mensch, fördern demnach aktuell mit weiteren Kooperationspartnern mit selbst erstellten Aufgabenpaketen die gemeinsamen Ziele. Inklusion wertete die Rednerin gleichbedeutend mit Glück - zur Gemeinschaft dazuzugehören. "Gemeint sind unter anderem Menschen mit Behinderung, seien es körperliche, seelische oder psychische oder auch Migrationshintergrund. Mit der angesprochenen Barrierefreiheit sei nicht nur der freie Zugang zu Gebäuden und Einrichtungen gemeint, sondern vielmehr muss diese in den Köpfen stattfinden, meinte Ponader.Barrierefreiheit heiße offen aufeinander zugehen, leicht verständliche Texte und Sprachen für alle zu finden, um Voraussetzungen für eine leichtere Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Bedien- und Nutzbarkeit in allen Belangen des täglichen Lebens zu schaffen. "Inklusion ist aber auch Information und Beratung", betonte Christina Ponader. Sie schloss mit dem Hinweis auf entsprechende Angebote seitens des Landratsamtes, der Lebenshilfe und weiterer Stellen ihre Vorstellung des Projektes.