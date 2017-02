Faschingszug in Rieden

Freizeit Rieden

26.02.2017

120

0 26.02.2017120

Einige tausend Zuschauer, viele bunt kostümiert, drängten sich am Straßenrand als sich der Gaudiwurm durch die Straßen der Marktgemeinde wälzte. Und es ging Schlag auf Schlag.

Der Wagner Max zog mit seiner Goaß dem Zug voran.Prinz Marco I. und Prinzessin Julia I. präsentierten sich ebenso wie das Kinderprinzenpaar Leon I. und Anna I. in Cabrios. Neben der Riedener Prinzen- und Jugendgarde erfreuten die Kindergarden aus Rieden, Schmidmühlen und Haselmühl die Zuschauer mit feurigen Austritten.Als UFO-Truppe waren die Mamas der Riedener Kindergarde mit von der Partie. Ganz auf den Sommer abgestellt war schon der Badcafé-Stammtisch. "Baywatch" hieß es bei den Mädels des TSV Theuern, die Riedener Turnerfrauen waren als Sarotti-Mohren unterwegs. Ihr Unwesen trieben die Vilshofener Hexen durch "ganz wüaste Teifl" verstärkt an diesem Tag, und sie hatten auch ein Hexenhäusl dabei. Vom Prunkwagen des Marktgemeinderats gab es neben Süßigkeiten und manch guten Tropfen, Würstl und Brezen. Popkorn, manches Schnapserl oder Bier wurden von den Wägen herabgereicht, Bonbons und Lollis unters Volk geworfen.Nicht nur Kinder hatten sich schon mit Tragetaschen ausgerüstet. Dass der 1. FC Rieden, die Allersburger Kirwaleit und auch Vereine aus Köfering, Zant, Thanheim und Hohenkemnath beim Riedener Faschingszug vertreten sind, hat Tradition. Die Blaskapelle St. Georg spielte zünftig auf und aus zahlreichen Lautsprechern tönten Faschingsschlager. Danach aber ging's ab in Riedens Wirtshäuser zum großen Riedener Faschings-Remmidemmi.___Weitere Bilder im Internet: