Freizeit Rieden

20.02.2017

Vilshofen. "Lustig ist die Fase-nacht, wenn mei Mutter Küchl bacht, wenn sie aber keine bacht, pfeif i auf die Fasenacht", sangen die Kinder früher zur Faschingszeit. Und auch heute können sich viele die fünfte Jahreszeit ohne Küchl nicht vorstellen. Der Frauenbund Vilshofen hatte sich dazu etwas ausgedacht: Am Samstag trat im Pfarrheim Melanie Meier an, um nach traditioneller Art Küchl zu backen, Brigitte Huber arbeitete hingegen mit modernem Küchengerät. Der Raum aber konnte die interessierten Frauen kaum fassen. Lauwarme Milch, weiche oder leicht geschmolzene Butter, Salz und Zucker wurden zusammengegeben, zerbröselte Hefe darüber und Eier dazu. Das war bei beiden gleich.

Rum und Obstler

Jedoch musste Melanie Meier alles abwiegen oder nach Gefühl abschätzen. Bei Brigitte Huber übernahm die im Küchengerät eingebaute Waage diese Arbeit. Nun noch der Clou: Bei Melanie Meier, die Küchl für Erwachsene plante, kamen noch "a gscheiter Spruz Rum", geriebene Zitronenschale und "a Stamperl Obstler" dazu. Dann das Ganze wieder ruhen lassen, Mehl in der benötigten Menge dazu und dann kneten, bis der Teig eine völlig gleichmäßige Beschaffenheit hatte.Da war die moderne Küchenmaschine im Vorteil, die Zeitersparnis war enorm. Aber auch Melanie Meier knetete den Teig mit einer Küchenmaschine, "die hab ich schon 25 Jahre, aber mit knapp 77 Jahren habe ich keine Lust, den Teig mit der Hand zu kneten". Dann musste der Teig wiederum ruhen.Anschließend wurde in Gemeinschaftsarbeit mit einem Löffel der Teig portioniert und zu Kugeln geformt. Und schon wieder musste er - diesmal zugedeckt - ruhen. Schließlich ging es für beide Sorten ans Eingemachte. Fleißige Hände zogen die Teigkugeln zu Kücheln, ließen den Rand durch die eingeölte Hand gleiten, so dass innen ein dünnes Fenster entstand, "das aber nicht reißen darf". Dann ab damit in einen Topf mit heißem Fett und wenden, bis sie auf beiden Seiten goldbraun waren. Vorsichtig herausnehmen, auf Küchenpapier abtropfen und abkühlen lassen. Erika Müllner, die Teamsprecherin des Frauenbunds, probierte das erste Küchl und gab mit einem "guat sans" ihrer Zufriedenheit Ausdruck. Die Frauen aber ließen sich anschließend zu einer Tasse Kaffee die Kücheln schmecken, denn "Lustig ist die Fasenacht ...".