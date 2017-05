Freizeit Rieden

28.05.2017

Kreuth. (sön) Besondere Schönheiten werden am Pfingstsonntag, 4. Juni, in Kreuth erwartet. Mehrere Hundert Fahrzeuge der Marken VW und Audi werden beim 14. Internationalen VW- und Audi-Treffen auf dem geteerten Campingplatz hinter dem Waldhotel zu bewundern sein. Unglaublich viel Zeit und Leidenschaft investieren wahre Liebhaber in ihr Fahrzeug. Sie schrauben hier, schleifen da, polieren, lackieren und restaurieren, so oft es die Zeit erlaubt.

Neben den Tuning-Fans gibt es aber auch die echten Nostalgiker, die ihre Oldtimer im Originalzustand erhalten und hüten wie ihren Augapfel. An die 400 Fahrzeuge der Marken VW, Audi, Seat und Skoda werden laut Veranstalter erwartet, Anmeldungen aus der Schweiz, Italien, Österreich und Tschechien liegen vor. Das VW-Evolution-Team Vilshofen veranstaltet dieses Treffen bereits zum 14. Mal. Für das Event wurde ein Programm zusammengestellt, das sich sehen - und hören - lassen kann. Am Pfingstsonntag sind zudem zahlreiche Aussteller vor Ort, die mit ihren Produkten die Autoliebhaber-Herzen höher schlagen lassen. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen, gegrillten Steaks und Bratwürsten, Getränken und Eis gesorgt. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Bis 17 Uhr können Interessierte ihre Schmuckstücke von einer Jury bewerten lassen. Das Hauptaugenmerk liegt auf Lackierung, Motorraum und Innenausstattung sowie Gesamteindruck. Beim Sound-Off-Wettbewerb von 11 bis 15 Uhr kann es gehörig laut werden: Gesucht wird nämlich die dezibelreichste in einem Fahrzeug eingebaute Musikanlage.Gegen 17.30 Uhr nimmt die VW-Audi-Gemeinschaft Vilshofen mit über 120 Pokalen (VW-Bussen im Maßstab 1:18 mit Lasergravur) die Siegerehrung vor. Infos zum 14. Internationalen VW- und Audi-Treffen gibt es bei Bastian Dürnhofer (0151/18 46 10 94) oder im Internet ( www.vw-treffen-kreuth.de).