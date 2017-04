Freizeit Rieden

10.04.2017

Der Platz um den historischen Grenzstein bei Aufheim ist beim Heimatverein in den Blick gerückt: Das Areal soll heuer hergerichtet werden.

Ehrung "längst fällig"

Neue Sparte: Grillsport

Nun zwölf Böllerschützen

Im Blickpunkt Bürgermeister Erwin Geitner zeigte sich beeindruckt vom umfangreichen Aufgabenfeld des Heimatvereines und seiner Sparten: Sich um die Heimat zu kümmern - mit all ihren Facetten - verdiene höchste Anerkennung.



Die Befestigung des Platzes am historischen Grenzstein am Radweg bei Vilshofen werde die Marktgemeinde unterstützen, versprach der Bürgermeister. Sie wolle dort auch eine Bank und einen Tisch aufstellen.



An die Theatergruppe Goaslandler gewandt, stellte der Bürgermeister fest: "Eure Aufführung war wieder der Hammer. Ich habe selten so gelacht. Ihr habt euch mal wieder übertroffen."



Allgemein diskutiert wurde das jährliche Weihnachtsbaum-Aufstellen am Markplatz. Dass hierzu ein gesunder Baum abgesägt werden muss, lässt sich nach Ansicht der Beteiligten kaum umgehen.



Das Anbringen der Lichterkette an dem großen Tannenbaum beim "Riesn" an der Vilsbrücke erfordert akrobatische Leistungen, die ein erhebliches Gefahrenpotential in sich bergen, stellten einige der Anwesenden fest. Leichter zu schmücken wäre ein etwas kleinerer Baum. Eine solche Alternative gibt es bisher jedoch nicht.

Dieses Vorhaben war ein Thema bei der Jahreshauptversammlung in der Pension Rundblick. Vorsitzender Hubert Haas ließ hier zunächst das vergangene Jahr Revue passieren. Sein Rückblick reichte vom Ferienprogramm mit "Klettern am Holzfelsen" für Kinder und Jugendliche bis zum Krippenbaukurs - einer Premiere.Unter Leitung von Friedolin Groß bastelten die Teilnehmer im Werkraum der Grundschule Rieden. Ihre Krippen wurden am Adventsmarkt ausgestellt. Aufgrund der Resonanz aus der Bevölkerung wolle man heuer erneut einen solchen Krippenbaukurs anbieten, kündigte Haas an. "Längst fällig" nannte der Vorsitzende die Ernennung von Hilde Lerche aus Amberg zum Ehrenmitglied im Heimatverein Rieden. Bei einem Theaterabend der Goaslandler, kurz vor Beginn der Aufführung, überreichte er einen Blumenstrauß und eine entsprechende Urkunde an die ehemalige Riedener Lehrerin.Für dieses Jahr hat der Verein ein besonderes Projekt in Planung: Der Platz um den Historischen Grenzstein in Vilshofen soll befestigt werden - finanziert vom Heimatverein und arbeitstechnisch unterstützt durch die Marktgemeinde. Im Herbst wollen Haas und seine Mitstreiter beim Bärenwirt einen heiteren und besinnlichen Abend in Oberpfälzer Mundart veranstalten. Geplant ist dann auch die Vorstellung des neuen Bildbandes "Luftbilder von der Marktgemeinde Rieden" mit Aufnahmen von 1958.Für die Tennissparte berichtete Michaela Hetzenecker über ein erfolgreiches Jahr. Für die Theatergruppe Goaslandler informierte Armin Hofrichter, dass es nach den Neuwahlen eine Umbesetzung in der Spartenleitung gegeben habe. Beim Marktsonntag präsentierten die Goaslandler ein Kasperletheater, dieses Mal gemeinsam mit der Jugendblaskapelle. Im Oktober nahmen einige der Aktiven bei Theaterworkshops in Regensburg teil - "eine gute Sache", wie Hofrichter anmerkte. Zuhause folgten zahlreiche Proben für das Stück "Männer haben's auch nicht leicht!". Alle fünf Vorstellungen waren ausverkauft. Ein Höhepunkt war der Besuch der bekannten Autorin Regina Rösch in Rieden, die hier ihr eigenes Theaterstück zu sehen bekam.Die Böllerschützen waren zu Neujahr, beim Vilstalfest und am Marktsonntag im Einsatz: So ist es laut Haas auch für heuer geplant. Außerdem werden sie an verschiedenen Böllerschützentreffen teilnehmen. Nachdem ein neues Mitglied dazugekommen ist, besteht die Gruppe jetzt aus zwölf Personen. Johannes Haas von den Grillsportfreunden berichtete, dass diese im Juni als neue Gruppe zum Heimatverein gekommen seien. Schon am Riedener Marktsonntag boten die Experten Grillspezialitäten an. Die Mitgliederzahl ist inzwischen auf 30 angestiegen.Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung waren alle Interessierten noch zu einem Lichtbildervortrag mit "Riedener Luftaufnahmen von 1958" eingeladen.