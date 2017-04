Freizeit Rieden

04.04.2017

04.04.2017

Nach dem Fasching ist vor dem Fasching: Nach diesem Motto hat die Narrhalla Rot-Weiß-Gold Rieden im April ihren Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Das macht jetzt gleich viel mehr Spaß, weil eine neue Spiegelwand im Einsatz ist.

Neuwahlen Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Präsident bleibt Daniel Kellner, Vizepräsident Sven Ränker, Kassiererin Elke Singer, Schriftführerin Stefanie Hosch, stellvertretende Schriftführerin Kathleen Völkel, Hofmarschall Bastian Versch, Beisitzerin Bianca Hofrichter. Elferratsvorstand ist Marcel Malotta. Die Kasse werden Miriam Lippert und Thomas Gietl prüfen. (sön)

Und nicht nur das: Sowohl für die Kinder- als auch die Prinzengarde wurden neue Showtanzkostüme bestellt und eine weitere erfreuliche Nachricht hatte Präsident Daniel Kellner bei der Jahreshauptversammlung im Landgasthof Zum Bärenwirt parat: Die Mitgliederzahl ist seit Dezember 2013 von 111 auf derzeit 162 gestiegen. Seinen Rückblick auf die vergangene Saison begann der Narrhalla-Chef mit dem 12. November, als das Prinzenpaar Marco I. und Julia I. zusammen mit seinem Kinder-Pendant Leon I. und Anna I. im Rathaus Bürgermeister Erwin Geitner ihre Aufwartung machten.Nachdem die Riedener bereits beim Silvesterball im Waldhotel in Kreuth vertreten waren, folgten bei der Inthronisation der Prinzenpaare laut Kellner die Auftritte aller drei Garden im Landgasthof Zum Bärenwirt. Orden wurden verliehen, verdiente Mitglieder ausgezeichnet. Der Präsident berichtete außerdem vom Kinderfasching im rappelvollen Schützenheim-Saal und vom ebenso gut besuchten Narrhalla-Ball an gleicher Stelle. Beim Faschingszug durch Rieden habe das Wetter gut mitgespielt, viele Zuschauer seien begeistert dabei gewesen. Noch einmal alle Tänze zeigten die Garden beim Kehraus mit Prinzenbegräbnis im Schützenheim.Außerdem haben die Narrhallesen wieder beim 12. Marktsonntag mitgearbeitet und sich an örtlichen Festen beteiligt, blendete Kellner zurück, der auch eine neue Homepage in Aussicht stellte. An weiteren Ausgaben stünden ferner an: eine Renovierung oder gar ein neuer Aufbau des Prunkwagens sowie neue Westen und Kappen für den Elferrat. Trotz hoher Kosten legte Elke Singer einen positiven Kassenbericht vor. Ehrenpräsident Jochen Ernst würdigte das Engagement der Garden und forderte mit Blick auf den Faschingszug die Elferräte auf, sich als Sammler zu engagieren."Die Riedener Narrhalla ist im ganzen Landkreis und darüber hinaus bekannt, der Faschingszug ein Markenzeichen für die Gemeinde", lobte 2. Bürgermeister Josef Weinfurtner. Er gab sich überzeugt, dass Rieden bei den anstehenden großen Ausgaben auf Antrag die Narrhalla finanziell unterstütze werde ("Ich stimme auf jeden Fall dafür"). Wer der Jugendgarde beitreten möchte (Mädchen zwischen elf und 14 Jahren), kann sich bei Daniel Kellner melden (09474/95 12 02).