23.03.2017

Ein Großteil der Tribüne am Sportplatz zerstört, die neuen Ersatzspielerhäuschen und die Tennishütte beschädigt: Der Sturm Ende Mai vergangenen Jahres hat dem SV Vilshofen arg zugesetzt. Aber der Verein hat angepackt. Und kann den Schaden damit in seinem Rückblick abhaken.

Derzeit 248 Mitglieder

Tribünen-Plan steht

Vilshofen. (sön) Auf den Unwetter-Schaden blickte Vorsitzender Timmy Grunewald bei der Jahreshauptversammlung des SV Vilshofen im Sportheim zurück. "Dank der Hilfe aller Dorfvereine und der Firma Stauferbau wurde bereits am 3. Juni mit den Aufräumarbeiten begonnen, so dass wir am 5. und 6. Juni unser 50-jähriges Vereinsjubiläum feiern konnten", bilanzierte er zufrieden. Sein Dank galt Stefan Eigelsperger und Bürgermeister Erwin Geitner, die die Versicherung überzeugt hatten, einen Großteil des Schadens zu ersetzen.Der Vorsitzende ließ aber auch die Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren. Der Verein hat derzeit 248 Mitglieder, darunter 63 Jugendliche. Viele von ihnen haben bei etlichen Arbeitseinsätzen mit angepackt, etwa am Sportgelände wie auch am Sportheim. Mit dem Freischneiden des Ballfangzauns, dem Bau eines neuen einem Meter hohen Zauns, der Parkplatzbeleuchtung und neuer Aufschotterung, Aufbereitung des Dirt-Bike-Parks sowie der Schaffung eines Lagerplatzes für Grüngutabfälle seien "alle Wortmeldungen der letzten Jahreshauptversammlung umgesetzt wurden", stellte der Vorsitzende fest.Grunewalds Rückblick reichte von diversen Gremiumssitzungen über die mit Feuerwehr und Schützenverein im Ferienprogramm angebotene Kanufahrt und die mit dem Schützenverein veranstaltete Kirchweih am Sportheim bis zum Kinderfasching. Über seine Hobbyfußballmannschaft war der SV zur Revanche der Sonntagskicker nach Erbendorf eingeladen worden.Die Planungen zur Neuerrichtung der Tribüne mit Umkleidemöglichkeiten im Mittelteil seien abgeschlossen, informierte der Vorsitzende weiter. Der Plan werde bei der nächsten Sitzung des Marktgemeinderats behandelt. Derzeit werde auch die Möglichkeit zum Bau einer barrierefreien Toilette im Sportheim geprüft. Momentan bekommt der SV auch eine Internet-Homepage.Andreas Schötz legte den Kassenbericht vor. Bürgermeister Erwin Geitner ging in seinem Grußwort ebenfalls auf den Sturm-Schaden ein - und auf die dann doch erfreulichen Folgen: "Die Mitglieder arbeiteten zusammen, darauf können wir stolz sein." Bezogen auf die Einwohnerzahl sei der Sportverein in der Bevölkerung gut verankert, lobte er und überreichte im Namen der Gemeinde eine Spende.

"Wir sind eine aktive Sparte," betonte Silvia Preischl, Spartenleiterin der Gymnastikgruppe. Sie freute sich, "dass ab dem Sommer Stefanie Wells als neue Übungsleiterin für Kinder- und Jugendaerobic bei uns einsteigt".

Alois Tischler betonte, "die 28 Mitglieder zählende Tennissparte lebt noch - und das ganz gut". Er verwies auf den Senioren-Spielbetrieb montags und donnerstags ab 18 Uhr und das Kindertraining jeden Mittwoch ab 17 Uhr. "Auf unsere Jugendlichen und Kinder können wir uns verlassen," betonte Tischler. Sein augenzwinkernd vorgetragener Plan: "Wir erhalten unsere Tennisplätze und warten auf einen neuen Tennisboom".Von Winterwanderungen nach Winbuch und Pilsheim und einem Tauziehfest sprach Anton Meier für die Tauziehsparte.Im Jugendfußball wurde nach den Worten des Leiters Christian Grabinger im G-, F- und E-Jugendbereich aus den Stammvereinen Rieden- und Vilshofen eine Spielgemeinschaft gebildet, die harmonisch und problemlos laufe. Die G-Jugend (Bambini), montags trainiert von Jürgen Färber, bestreite Freundschaftsspiele. Ab der F-Jugend (Stefan Fuchs) beginnt der offizielle Spielbetrieb. Die E-Jugend, anfangs von Stefan Meinhold, nun von Armin Hofrichter trainiert, wurde in der Herbstrunde Meister.Von der Sparte Fußball berichtete Rainer Huber, der Nachwuchs von den D- bis zu den A-Junioren sei bei der Junioren-Förder-Gemeinschaft (JFG) Vilstal im Spielbetrieb. Im Seniorenbereich bestehe ebenfalls eine Spielgemeinschaft, und zwar mit dem 1. FC Rieden. Die Vilshofener Hobbyfußballer, Sonntagskicker genannt sind jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf dem Sportplatz zu finden. Freizeitspielern können sich hier sportlich betätigen.