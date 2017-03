Um Mitternacht in den Hades entsorgt – Faschingsende in Rieden

01.03.2017

So hatte sich Prinz Marco I. sein Ende nicht vorgestellt: Wegen mehrmaliger Unpünktlichkeit zu Narrhalla-Auftritten wurde er von einem ganz greißlichen Teufel pünktlich um Mitternacht in den Hades entsorgt. Zum Kehraus hatten die Rot-Weiß-Goldenen ins Schützenheim eingeladen und ließen die Puppen tanzen.

Da trat noch einmal die Kindergarde mit ihrem Showtanz auf, die Jugendgarde zeigte ihren Gardetanz und die Prinzengarde trat letztmals in dieser Saison voller Elan mit ihrem Garde- und ihrem Showtanz vors Publikum. "Wir hatten in dieser Session ein wunderbares Prinzenpaar, auf das wir alle stolz sind", lobte Präsident Daniel Kellner. Er übergab Blumen an Prinzessin Julia I., Kinderprinzessin Anna I. und die Garde-Trainerinnen.Sein Dank, so der Präsident, gelte allen, die mitwirkten und die Narrhalla unterstützten. Das Prinzenpaar aber lud das närrische Volk ein, die letzten Faschingsstunden gemeinsam mit ihm zu tanzen und zu genießen. Die DJs Bastian & Sebastian sorgten für schmissige Tanzmusik.Wehmut kam auf als Prinz Marco den Aschermittwoch nicht mehr erleben durfte. Prinzessin Julia I. aber netzte mit Tränen ihr königliches Taschentuch, als sie schluchzend dem Trauerzug folgte. Auch beruhigender Zuspruch konnte ihren Schmerz nicht mildern.