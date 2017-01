Freizeit Rieden

Rieden/Ensdorf. Der VdK-Ortsverband informiert am Donnerstag, 23. Februar, beim Hirschenwirt in Rieden bei einem Kaffeekränzchen über "Einbruchschutz rund ums Haus oder Wohnung". Referent: Wolfgang Sennfelder von der Kripo Amberg. Für Sonntag, 12. März, ist die Jahreshauptversammlung terminiert.

Am Samstag, 22. April, folgt ab 14 Uhr die Feier 70 Jahre VdK Rieden im beheizten Festzelt beim Hirschenwirt. Freitag, 19. Mai, Besuch der Messe 66 in München. Der Bus fährt ab Amberg. Samstag, 6. Mai, Mutter/Vatertagsfeier für alle VdK Mitglieder. Samstag, 24. Juni, Tagesausflug des Ortsverbands zum das Deutsch-Deutschen Museum in Mödlareuth und Knopfmuseum in Bärnau. Donnerstag, 21. September, Kaffeekränzchen mit Vortrag "Das Gedächtnis lässt nach", Referent Georg Pilhofer beim Hirschenwirt. Ab Mitte Oktober bis Mitte November wird die Haussammlung "Helft Wunden heilen" stattfinden.