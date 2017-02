Freizeit Rieden

27.02.2017

5

0 27.02.2017

Vilshofen. "Mir san fidel ..." spielte der Reiser Tobias auf der Quetschn, dann stürmten Besen schwingend Vilshofener Hexen am Montag das Rathaus. Schon zuvor hatten sie die Gemeinde unsicher gemacht. Nach dem kräftigen Frühstück standen Blumen-Deml und der Netto-Markt am Fahrplan. Ab ging's mit dem Hexennachwuchs im Einkaufswagen durch die Regalreihen, Sekt und Krapfen gab's. Dann war der Hirschenwirt dran. Gschnapselt wurde dort kräftig und zum Dank gesungen. Bei Zahnarzt Dr. Matthias Küss standen Kaffee, Cola und Orangensaft parat. Dann ging es in die Arztpraxis, ehe für den Nachwuchs das Karussell in der Marktapotheke zum Renner wurde. Nächste Ziele waren Sparkasse, Raiffeisenbank, Metzgerei Greß, Ernst Dotzauer und das Rathaus. Bürgermeister Erwin Geitner empfing gemeinsam mit 3. Bürgermeister Gerhard Schnabel und Gemeinderat Josef Spies die wilden Weiber.

Zunächst quer durch Wirtshäuser und Geschäfte wurde am Ende in Vilshofen das ganze Dorf abgegrast und Pilsheim heimgesucht.