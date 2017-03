Kultur Rieden

16.03.2017

16.03.2017

"Der Wettbewerb um den unbedingt benötigten Nachwuchs ist in vollem Gang. Da müssen dann auch neue, ungewohnte und eventuell auch unkonventionelle Wege versucht werden." So sprach Vorsitzender Klaus Nemeth bei der Hauptversammlung der Blaskapelle St. Georg im Pfarrsaal die Nachwuchsarbeit an.

Experiment gelungen

(sön) Bürgermeister Erwin Geitner nannte die Blaskapelle "eine Bereicherung für die Gemeinde, auf die wir stolz sind". Die Gruppe, so der Vorsitzende rückblickend, könne derzeit auf 70 aktive Musiker, (39 im Blasorchester, 22 in der Einzelausbildung, zehn Blockflötenkinder, drei in musikalischer Früherziehung) acht Vorstandsmitglieder und über 154 passive Mitglieder bauen. Das abgelaufene Jahr könne er trotz aller Belastungen wieder als erfolgreich bezeichnen.Das "Experiment Gastdirigent Andreas Sächerl" beim Adventskonzert sehe er als gelungen "und wir werden das auch fortführen". Probleme bereite es immer öfter, eine spielbare Besetzung auf die Beine zu stellen. "Denn die Bereitschaft am Freitag in die Probe zu gehen, am Sonntagvormittag in der Kirche und am Samstag einen Festzug zu spielen nimmt ab". Diese Entwicklung erschwere zwangsläufig auch die musikalische Weiterentwicklung und die Qualität des gesamten Orchesters.Im vergangenen Jahr, fuhr der Vorsitzende fort, habe die Blaskapelle eine Vielzahl von Auftritten absolviert. So seien neben 39 musikalischen Terminen etwa 15 vereinseigene Aktivitäten und 46 wöchentliche Proben zu zählen.Er erinnerte an die Teilnahme am Faschingszug, die Georg-Kirchweih mit Standkonzert, das Sommerfest, den OTV-Stammtisch in Ursensollen, das Pfarrfest, die Habsberg-Wallfahrt, die Eröffnung des Vilstalfests und des Marktsonntags. Weiter seien noch kirchliche Termine wie Pfarrfamilienabend, Fronleichnam oder Allerheiligen, Volkstrauertag, Adventsbasar und Adventskonzert zu erwähnen. Deshalb gelte sein Dank allen Unterstützern.Dirigent Miroslaw Zgrzendek fügte an: "Wir müssen mit den Gegebenheiten klarkommen. Musiker beginnen Ausbildung oder Studium, wir werden deshalb die Probenarbeit darauf einstellen." Er selbst werde sich wieder intensiver um die Ausbildung kümmern. Adalbert Obermeier konnte trotz hoher Ausgaben einen positiven Kassenstand mit einem "Polster für die Zukunft" vorweisen. Dank und Anerkennung sprach Pfarrer Gottfried Schubach allen aus, die sich für die Blaskapelle engagierten: "Wir sind stolz auf die Blaskapelle, sie ist für Pfarrei und Marktgemeinde ein großer Gewinn".Im Anschluss zeichnete Vorsitzender Klaus Nemeth gemeinsam mit seinem Stellvertreter Sebastian Zapf und Bürgermeister Erwin Geitner für 25 Jahre aktives Musizieren Miroslaw Zgrzendek, Andreas Obermeier und Karin Kopf mit der Ehrennadel in Silber und Urkunden der Blaskapelle und des Nordbayerischen Musikbundes aus.