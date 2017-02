Kultur Rieden

27.02.2017

Seit sechs Jahren hat die Pfarrkirche "Mariä Himmelfahrt" eine neue Orgel, Norbert Düchtel hat den Bau als Sachverständiger begleitet und ihre Qualitäten dokumentiert: 2010 alleine "In dulci jubilo", nun in "Gloria" mit dem Trompeter Hans Jürgen Huber. Von der Orgel des Amberger Orgelbauers Johann Conrad Funtsch ist nur das typische 1776 erbaute Gehäuse erhalten. Nach vielen Irrungen und Wirrungen wurde vor 2010 die obere Empore wieder entfernt, das im 19. Jahrhundert seines "Unterleibs" amputierte Gehäuse ergänzt und ein adäquates Orgelwerk der Firma Mathis aus Näfels in der Schweiz eingebaut.

Gloria sei dir gesungen

Versiert und Brillant

Düchtel und Mathis strebten bei ihrer Aufname keine Funtsch-Kopie an, wohl aber (wie bei der Papst-Orgel der Alten Kapelle Regensburg) ein barockes Klangbild mit feinsinnig farbigen Einzelregistern. Anders als bei Funtsch ist das Werk weniger quint- und terzbetont, es hat eher silberne Schärfe als goldenen Glanz. Im Pedal residiert eine Posaune 8' als zeichnendes Zungenregister. Funtsch hat sich an dergleichen nie gewagt. Die Stimmung adelt Rieden: sie ist nach Neidhardt 1724 "für eine große Stadt".Das Programm der CD von 2010 hatte noch ein weihnachtliches Programm, die vorliegende lässt mit "Gloria" und dem Untertitel "Festliche Musik für Trompete und Orgel" viele Türen offen. Sind nicht auch Bachs bekannte "Air", die dreifach vertretenen "Ave Maria" (Arcadelt, Schubert und Gounod sowie Bach) und die Rheinberger-Cantilene op. 148/11 in tiefstem Seelengrund festlich oder wollen ein "Gloria" singen? Die ausgesuchte Literatur ist vom Barock dominiert. Die süddeutsch-österreichischen Meister sind mit Pachelbels Toccata in C, Rathgebers Concerto op. 6/19, Albrechtsbergers Preludio e Fuga op. 6/4 vertreten, die mitteldeutschen außer Bach mit dessen Schüler Krebs (Fantasia à gusto italiano). Stanley (Trumpet Voluntary) und Händel (Arrangements von Düchtel) geleiten nach England, Mourets "Sinfonies De Fanfares" nach Frankreich. Vom nimmermüde-schaffensfrohen Lothar Graap (*1933) erklingt die jubelfreudige Partita op. 164 über "Lobe den Herren", sie wagt sich leider kaum auf kompositorisches Neuland.Norbert Düchtel begleitet den Trompeter versiert und aufmerksam. Die Solowerke spielt er routiniert und mit Gespür für die delikaten Klangfarben der Orgel. In Bestform präsentiert sich der brillante Trompeter Hans Jürgen Huber. Er kann sich mit feinstem Piano in den Orgelklang schmiegen, oder klar zeichnend führen, solistisch strahlen, schmetternd hervortreten und stilvoll elegante Verzierungen improvisieren: ein schwungvoller, faszinierender Auftritt.