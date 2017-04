Kultur Rieden

25.04.2017

123

0 25.04.2017123

Neben dem Pfarrberg mit seinen drei imposanten Kirchen war sie wohl das markanteste, wenn auch nicht das schönste Gebäude Vilshofens - die ehemalige Brauerei Meier. "Ehemalig" gilt jetzt im doppelten Wortsinn. Gebraut wurde hier schon seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr. Und nun ist auch das Haus selbst verschwunden.

Tanzboden und Kino-Saal

Brauereikeller als Bunker

Wie "der Peng" zu seinem Namen kam Der Familienname Meier taucht zum ersten Mal 1895 auf, als Joseph Meier als Miteigentümer erwähnt wird. Das Bierbrauen wird zum Ersten Weltkrieg eingestellt, Wilhelm Meier übernimmt den Betrieb. Beide, Joseph Meier wie auch sein Sohn Wilhelm, sind als Vorsitzende der Feuerwehr Vilshofen verzeichnet, Ersterer von 1897 bis 1938, also 40 Jahre, sein Sohn von 1938 bis 1968, also 30 Jahre.



Nach Wilhelms Tod 1968 gehen Gasthof und Metzgerei an dessen Sohn Josef über - den letzten des Familienzweiges Meier. Viele Vilstaler rätseln darüber, wie der Gasthof zu der Bezeichnung "Peng" kam. Die einfache Erklärung: Josef Meier hatte sich einen Cowboy-Film angesehen, der ihm nicht gefiel. Diesen kommentierte er mit den Worten "die ganze Zeit nur peng, peng". So blieb der Spitzname "Peng" an Josef Meier haften und ging sogar auf den Gasthof über - derweil verpachtet und offiziell als "Pils Pub Peng" bezeichnet. Das inzwischen recht heruntergekommene Anwesen wurde in den 1990er-Jahren noch zu einer Pizzeria umfunktioniert und stand danach leer.



Die beiden Hauptgebäude wurden jetzt abgerissen. Als die Baumaschinen anrückten und die Mauern einstürzten, gab es eine große Staubwolke. Eine verdutzte Vilshoferin sprach aus, was viele Passanten dachten: "Oh leck, der Peng is weg!" Der große gemauerte Stadel wurde als einziges Gebäude verschont. Nach Auskunft des neuen Besitzers Herbert Scharl bleibt das Areal vorerst unbebaut. Es soll als Abstellfläche für Gebrauchtwagen genutzt werden.

Von Albert KräuterVilshofen. Das auffällige Hauptgebäude der ehemaligen Brauerei bei der Vilsbrücke, im Volksmund bekannt als "der Peng", stand direkt an der Staatsstraße Amberg-Kallmünz. Jetzt ist es abgerissen worden.Das Anwesen mit der ehemaligen Haus Nr. 1 ist bereits 1566 als "Tavern und Brauhaus im Dorf Vilshofen" urkundlich erwähnt, schreibt Pfarrer Martin Liedl in seiner Vilshofener Pfarr- und Ortschronik. Im 30-jährigen Krieg wurde das Gebäude zerstört. Die Taverne konnte aber notdürftig aufrechterhalten werden. Nach mündlichen Überlieferungen dienten Hof und Gaststätte im Mittelalter als Raststelle für Salzschiffer und als Unterstellplatz für deren Pferde. Die Kähne transportierten Eisenprodukte der Hammerwerke auf dem Wasserweg nach Regensburg und waren auf der Rückfahrt mit Salz beladen.Zu einem beachtlichen Gutshof herangewachsen, waren bei einem Besitzerwechsel 1801 für das "Wirtsanwesen mit Bräustatt" 11 000 Gulden zu entrichten. Nur einige Jahre später finden sich in der Ortschronik die Bezeichnungen "Tavern- und Zapfrecht, Forstrecht, Brandweinbrennerei und Fleischhackergerechtigkeit", so dass man von einer wirtschaftlichen Blütezeit des Betriebes sprechen kann.Von der Vilsbrücke aus gesehen waren im vorderen imposanten Eckhaus Gasthof und Metzgerei untergebracht, gleich dahinter das Brauhaus. Ein langgezogener Anbau rechts des Haupthauses diente früher als Pferdestall, später entstand im Obergeschoss ein Tanzboden. Nach den Kriegsjahren nutzte man dieses Gebäude auch als Kino-Saal. Mehrere kleinere Anbauten im hinteren Bereich des Areals waren vermietet. Hier konnten bis zu vier Familien untergebracht werden. Ein großer, gemauerter Stadel im südlichen Teil des Hofes diente erst als Schweinestall, später als Getränkelager.Alle Gebäude zusammen bildeten ein abgeschlossenes großes Quadrat mit Innenhof. Es gab nur zwei Zufahrten, beide durch einen Rundbogen. Die obere Toreinfahrt an der Maximilianstraße ist auf alten Fotos noch zu erkennen. Der untere Torbogen, angrenzend zum Anwesen Fischer, wurde schon sehr früh entfernt. Das Brauhaus, wie auch eine Kegelbahn, die außerhalb des Areals in Richtung zum Feuerwehrhaus errichtet war, sind in den 1960er-Jahren abgerissen worden.Der benachbarte Metznhof, ehemals Haus Nr. 2, wird bereits 1160 urkundlich erwähnt. Dieser war Eigentum des Klosters Ensdorf und diente als Lagerplatz für abgabepflichtiges Getreide, das ihm zustand. Der Name "Metzen" bezeichnet sowohl einen Messbehälter für Getreide als auch den Nachnamen der Besitzer (Metz), die diesen Hof im Mittelalter bewirtschafteten. Nach mündlichen Überlieferungen stand dieses Anwesen auch mit der Brauerei in Verbindung. Genauer belegen lassen sich diese Aussagen aber nicht. Ähnliches gilt für das Nießl-Haus (vormals Nr. 3), das einen Steinwurf oberhalb der ehemaligen Brauerei liegt und inzwischen leer steht. Dieser Bau sei das Haus für die Dienstboten gewesen, erzählt man sich bis heute.Nur Hundert Meter vilsabwärts, direkt am Steilhang des Vilstals, lag der zum Kühlen notwendige Felsenkeller der ehemaligen Brauerei. Über dem Eingang des dreiteiligen Lagers war noch die Jahreszahl der Entstehung in Stein gemeißelt - anno 1834.Zu dieser Zeit wurden dort auch Lindenbäume als Schattenspender angepflanzt. Der hintere Teil, ein Gewölbekeller, wurde im Zweiten Weltkrieg sogar als Luftschutzbunker benutzt. 2004 musste man ihn wegen Einsturzgefahr zuschütten. Der dortige Straßenname Bräukellerweg hat sich aber bis heute erhalten und lässt die Geschichte dieser Zeit fortleben.