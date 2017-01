Politik Rieden

23.01.2017

61



Der Riedener Marktrat tritt am morgigen Dienstag zum ersten Mal seit Bekanntwerden der AfD-Affäre seines Mitglieds Hubert Haas zusammen. Entgegen bisheriger Darstellungen soll das politische Irrlichtern des CSU-Mannes aber schon lange Thema gewesen sein.

Kategorisches "Nein"

Jetzt die Abberufung

Mit einer Stimme

Es bleibt dabei

Am 6. Oktober war eine Gemeinderatssitzung, in welcher auf Nachfrage (...) über die AfD-Veranstaltung am 1. Oktober in Kreuth diskutiert wurde. Schriftwechsel über die Sitzung vom 6. Oktober

Da hat er (Geitner, Anm.d.Red.) genau gewusst, was Haas da auf Facebook veröffentlicht hat. Über ein Gespräch im November

Nur fünf Tage nachdem sich Haas mit der AfD-Frontfrau Frauke Petry am Rande ihres Auftritts in der Kreuther Festhalle hatte fotografieren lassen, befasste sich damit offenbar der Gemeinderat. Das geht aus einem der AZ vorliegenden Schriftwechsel hervor. Führende Amtsinhaber der CSU wiesen bisher jedoch kategorisch von sich, vor dem Auffliegen der rechtspopulistischen bis rechtsextremen Facebook-Postings ihres Parteifreundes etwas gewusst zu haben.In dem der AZ zugespielten Schreiben ist zu lesen, dass bereits in der Marktratssitzung am 6. Oktober "auf Nachfrage (...) über die AfD-Veranstaltung am 1. Oktober in Kreuth diskutiert wurde". Auch Haas habe sich zu Wort gemeldet und erzählt, dort "und von Frauke Petry mehr als beeindruckt" gewesen zu sein. "Spätesten ab diesem Zeitpunkt hat auch Bgm. (Bürgermeister, Anm.d.Red.) Geitner davon Kenntnis gehabt", heißt es weiter. Und einige Zeilen weiter: "Da hat er (Geitner, Anm.d.Red.) genau gewusst, was Haas da auf Facebook veröffentlicht hat." Das war Wochen, bevor Oberpfalz-Medien Mitte Dezember die Postings öffentlich gemacht hat.Geitner, Mitglied der CSU, bestreitet das vehement. Das Plenum, beharrte er als Reaktion auf eine telefonische Anfrage, habe am 6. Oktober "definitv nicht" über die Kreuther AfD-Veranstaltung am Wochenende zuvor gesprochen. Geschweige denn über Haas' Einstellung dazu oder die inzwischen gelöschten Facebook-Postings. Seither ist der Bürgermeister für die AZ nicht mehr zu sprechen. Um Schadensbegrenzung bemüht, reagierte die durch die AZ-Recherchen aufgeschreckte CSU im Dezember prompt. Binnen kürzester Zeit waren erste Einträge von Haas gelöscht, einen Tag später sein damaliges Facebook-Profil aus dem Netz komplett verschwunden.Kurz darauf ließ der pensionierte Berufssoldat, der sich öffentlich für seine (partei-)politischen Fehltritte entschuldigte und von ihnen distanzierte, sein Mandat als Jugendbeauftragter der Gemeinde ruhen. In der heutigen Sitzung wird Haas von diesem Amt formell entbunden, um für einen Nachfolger Platz zu machen. Ob sich das Plenum ausführlich mit den rechtslastigen Postings seines Mitglieds befasst, geht aus der Tagesordnung des öffentlichen Sitzungsteils nicht hervor.Als im Dezember die AfD-Nähe des CSU-Marktrates bekannt wurde, nahm der christsoziale Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Harald Schwartz die politisch äußerst brisante Angelegenheit in die Hand. Um Ge- und Entschlossenheit zu demonstrieren, sprach er ausdrücklich auch für die lokalen Amts- und Mandatsträger der Partei. Demnach teilte Schwartz mit, erst durch die AZ "von den besagten Einträgen in sozialen Netzwerken (...) Kenntnis erhalten" zu haben. Das gelte gleichermaßen für den Riedener Bürgermeister und den dortigen CSU-Fraktions- sowie Ortsvorsitzenden, Josef Weinfurtner.Schriftlich um eine Klärung gebeten, hat Weinfurtner mitgeteilt, bei der Gemeinderatssitzung am 6. Oktober nachweislich gefehlt zu haben. Einen vereinbarten Gesprächstermin sagte Geitner kurzfristig ab, weil ihm "etwas dazwischen gekommen" sei, und Schwartz hat seiner bisherigen Stellungnahme "nichts hinzuzufügen".