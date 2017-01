Politik Rieden

26.01.2017

Schon verziehen und am besten schnell vergessen. Das politische Rieden geht sehr zurückhaltend mit Hubert Haas um, einem CSU-Marktrat, der offen AfD-Inhalte postete.

Die als Sondersitzung um eineinhalb Wochen vorgezogene erste Zusammenkunft des Marktrats-Plenums in diesem Jahr galt natürlich nicht dieser parteipolitisch so hochnotpeinlichen Affäre, sondern wegweisenden Bauprojekten. Dennoch kam der Gemeinderat nicht umhin, sich damit zu befassen. Hubert Haas hatte wenige Tage nach Bekanntwerden seiner parteipolitischen Fehltritte bis hin zu rechtsextremen Postings via Facebook sein Amt als Jugendbeauftragter des Marktes ruhen lassen.Das war im Dezember. Formell entbinden musste ihn von dieser Aufgabe der Gemeinderat, was am Dienstag einstimmig geschah. Dem ausdrücklichen Dank von Bürgermeister Erwin Geitner (CSU) schloss sich sogleich Applaus von den Zuhörerrängen an. Haas habe stets gute Arbeit geleistet, bescheinigten auch andere Markträte ihrem Plenumskollegen. Sie verhehlten nicht, dass sie den ehemaligen Berufssoldaten in erster Linie als Opfer einer überzogenen Berichterstattung sehen. Schließlich habe sich Haas ohne Zögern öffentlich entschuldigt, von diesen Postings distanziert und das Amt des Jugendbeauftragten zur Verfügung gestellt.Auch Geitner sieht sich missverstanden. In einer ersten Reaktion auf die politisch inkriminierten Facebook-Einträge seines Parteifreundes teilte er mit, erst durch die AZ-Recherchen davon erfahren zu haben. Diese Darstellung ist ins Wanken geraten, da aus einem Schriftwechsel hervorgeht, dass der Gemeinderat schon Anfang Oktober nur wenige Tage nach einem Auftritt der AfD-Bundesvorsitzenden Frauke Petry in der Kreuther Festhalle am 1. Oktober dieses Thema aufgegriffen hatte. Haas ließ sich an diesem Abend sogar gemeinsam mit der AfD-Frontfrau fotografieren und kommentierte: "AfD mehr als nur eine Alternative für Deutschland."Der Bürgermeister blieb auch am Dienstag bei seiner bisherigen Darstellung und verwies darauf, dass dieses Thema im Gemeinderat nichtöffentlich diskutiert worden sei und sich deshalb einer Berichterstattung entziehe. Schließlich habe offenbar ein Ratsmitglied gegen das Verschwiegenheitsgebot verstoßen. Ein Nachfolger für Haas war schnell gefunden. Ohne Gegenkandidat wurde einstimmig Jürgen Färber (CSU) zum neuen Jugendbeauftragten gewählt.