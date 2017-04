Politik Rieden

Jetzt kann es schnell gehen mit dem neuen Riedener Wohngebiet Ledereracker. Der erste eingereichte Entwurf hält alle Vorgaben des Bebauungsplans ein.

Fertig asphaltiert

Wünsche berücksichtigt

Bauvorhaben bestimmten die Tagesordnung der Sitzung des Marktgemeinderates. Keinerlei Probleme bereitete dem Gremium das Vorhaben von Bernhard Richthammer.Er legte das erste Baugesuch für das neue Baugebiet Rieden Ledereracker vor, das derzeit erschlossen wird: für ein Einfamilienhauses mit einer Doppelgarage. Da alle Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes eingehalten werden, ist keine gesonderte Genehmigung mehr nötig. Auf der Parzelle 2 kann es sofort losgehen. Die nötige Erschließungsstraße In der Breite wurde erst in der vergangenen Woche fertig asphaltiert. Derweil nimmt bereits die Gemeinde den Bau des nächsten Erschließungsstrangs Vilshofener Straße in Angriff.Hier war eine geringfügige Abänderung in der Ausgestaltung der Verkehrsberuhigung nötig geworden, die das Plenum einvernehmlich billigte. Demnach soll es ab der künftigen Abzweigung zum Festplatz zwei Einengungen in Form von Schotterrasen-Grünflächen geben. Damit kommen die Markträte Wünschen von Altanliegern entgegen. Zudem soll für dieses Teilstück der Vilshofener Straße eine Einbahnstraßenregelung gelten.Im engen Zusammenhang mit der Erschließungsmaßnahme steht auch die Verlegung und Erneuerung der bestehenden Wasserleitung. Der Bestand stammt aus den 60er-Jahren, wird deshalb ersetzt und in einer Ringverbund integriert. Das macht erforderlich, dass auch ein Teilstück der alten Wasserleitung in der Hirschwalder Straße aus Richtung Vilshofener Straße ortseinwärts auf eine Länge von rund 50 Meter den erforderlichen Druck- und Durchflussdimensionen angepasst werden muss. Also rücken auch hier demnächst die Bagger an.