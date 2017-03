Politik Rieden

22.03.2017

38

0 22.03.201738

Gibt es nun Gelder für die Freibadsanierung in Rieden oder nicht - diese Frage will jetzt der CSU Ortsverband beantwortet wissen. Wie bei der Jahreshauptversammlung zu hören war, stehen die Riedener mit der Finanzierung ihrer dringend erforderlichen Freibadsanierung etwas im Abseits von Fördermitteln. "Da sprechen wir bei uns in einer Größenordnung von bis zu 3,5 Millionen Euro", berichtete Bürgermeister Erwin Geitner. Ein großes Fragezeichen stehe dann auch noch hinter den Folgekosten. Geht es nach den Riedener Planungen, wird die Kommune im Jahr 2019 die Badsanierung angehen müssen, um weitere Schäden zu vermeiden.

Gleiches Recht

Bereits Altbürgermeister Gotthard Färber hat sich noch während seiner Amtszeit für eine Freibadsanierung stark gemacht. "Das war damals schon an fünf Fingern abzuzählen, dass wir uns damit intensiv beschäftigen müssen". Eine analoge Berichterstattung in der SRZ zur Freibadsanierung in Illschwang hat er jetzt auch in Rieden zum Thema gemacht.Er will gleiches Recht für Rieden einfordern. In Illschwang hatte der Landtagsabgeordnete Harald Schwartz nach einem Zeitungsbericht den Leuten Hoffnung gemacht, für die Sanierung des Freibades an öffentliche Mittel zu kommen. Eine große Rolle spiele dabei der Bayerische Gemeindetag."Wir sehen es als unsere Staatsaufgabe an, dass unsere Kinder schwimmen lernen", meinte Altbürgermeister Gotthard Färber, dem noch zu seiner Amtszeit die Finanzierung der Freibadsanierung im Magen gelegen war. Seiner Meinung nach gibt es genügend Beispiele für andere Förderungen."Wir müssen uns beeilen. Wenn wir 2017 die Chance nicht nutzen, dann gibt es im Jahr 2019 diese Möglichkeit der Förderung nicht mehr". Nach seinen Erkundigungen sei der Bayerische Gemeindetag generell nicht gegen eine Förderung von Freibadsanierungen, so habe es der Altbürgermeister aus einem Telefongespräch mit dem Vorsitzenden des Bayerischen Gemeindetages, Uwe Brandl, erfahren. Denn immerhin haben seit 2005 in Bayern insgesamt 44 Bäder schließen müssen. Und die Freibäder sind nun mal ein Stück Lebensqualität - auch auf dem Land, hieß es in der Versammlung.