Politik Rieden

19.02.2017

19.02.2017

Jetzt kann Hand angelegt werden beim Wertstoffhof an der Verbindungsstraße Vilshofen - Rieden. Der Marktgemeinderat hat der beabsichtigten Erweiterung durch den Landkreis zugestimmt.

Wegen der inzwischen am Wertstoffhof in Vilshofen aufgestellten Container und Behälter für die Sammlung von Sperrmüll, Bioabfällen, Batterien und Akkus oder stoffgleichen Nichtverpackungen aus Kunststoffen sind die Platzverhältnisse im vorhandenen Wertstoffhof so begrenzt, dass ein reibungsloses Abholen oder Tauschen von gefüllten Behältern durch die Entsorgungsunternehmen nur mehr mit großen Schwierigkeiten möglich ist. Die Enge und das Fehlen einer zweiten Zu- und Ausfahrt lassen eine verkehrsgerechte Lenkung des enorm gestiegenen Anlieferverkehrs ebenfalls kaum mehr zu. Die Erweiterung sei nötig, hieß es dazu aus dem Landratsamt.Da der Trend hin zum Wiederverwerten gehe, trügen die Wertstoffhoferlöse zur Stabilität der Abfallgebühren bei. Die Neuordnung des Gesetzes über die Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten sowie das neue Batteriegesetz werden in das Abfallwirtschaftskonzept eingearbeitet. Eine sechste Sammelgruppe für Photovoltaik-Module wird künftig auch in Vilshofen vorhanden sein.Beim Bauantrag der Firma Singer-Bau-Massivhaus im Erschließungsgebiet Rieden-Ost für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und Carport auf einer Teilfläche des Grundstücks Max-Reger-Straße 7 wurde die Auflage mit beschlossen, dass der Garagenstandort wegen der vorgesehenen Grenzbebauung abzuändern sei. Die verkehrliche Erschließung und die Einsichten in die Max-Reger-Straße und den Mittelweg dürften nicht verbaut werden. Grundsätzlich bestünde über die Planung des Hauptgebäudes Einverständnis. Zu erheblichen Diskussionen kam es bei den zwei Bauanträgen des Transportunternehmens Schlosser GmbH für den geplanten Neubau einer Betriebsleiterwohnung auf dem Grundstück Schwandorfer Straße 29 a sowie den Anbau eines Bürogebäudes an das dortige gewerbliche Gebäude. Dem Gremium seien weitere Entwässerungsplanungen vorzulegen. Davon hänge die gemeindliche Stellungnahme ab.Die ersten Auftragsvergaben zur Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Wieskapelle in Vilshofen sind erfolgt. Diese steht, anders als die weiteren zwei Kirchenbauwerke, im Eigentum des Marktes. Sie wird seit jeher als Leichenhaus inmitten des katholischen Friedhofs genutzt. Mit der Vergabe der Baumeisterarbeiten an die Firma Götz (Vilseck), der Gerüstarbeiten an die Firma K & K (Burglengenfeld), der Zimmererarbeiten an die Firma Kiener (Ammerthal), der Dachdeckerarbeiten an die Firma Karl Kohl (Edelsfeld) sowie der Spenglerarbeiten an die Firma Amann (Vilseck) wurde ein erstes Auftragspaket über insgesamt 190 000 Euro geschnürt.Ausführlich beraten wurde über das geplante Infozentrum im Naturpark Hirschwald mit ursprünglich beabsichtigtem Standort direkt beim Waldhaus im Hirschwald. Seit geraumer Zeit ist dieser Standort nicht mehr die einzige Option. Mehrere der beteiligten Gemeinden hätten andere angemeldet. Auch Rieden könnte sich mit dem Infozentrum inmitten der Marktgemeinde anfreunden, hieß es in der Beratung. Grundsätzlich erging jedoch die einstimmige Entscheidung für die Notwendigkeit eines solchen Zentrums - unabhängig davon, wo es entstehen wird.