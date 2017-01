Politik Rieden

26.01.2017

wagt den Sprung ins kalte Wasser. Damit es im Freibad wärmer wird, ist die Gemeinde bereit, sich finanziell langfristig zu binden. Dieser Grundsatzbeschluss steht.

Das Dreifache

Noch ein Brocken

Überlegungen, das konzeptionell und weitestgehend auch technisch dem Stand der 70er-Jahre entsprechende Freibad zu sanieren, gibt es seit Jahren. In den zurückliegenden Monaten wurden die Diskussionen konkreter, und Bürgermeister Erwin Geitner (CSU) sondierte zusammen mit der Verwaltung die Situation. Zwei Planungsbüros legten vor diesem Hintergrund erste Rahmenentwürfe vor, mit denen die Rathausspitze am Dienstag in eine Sondersitzung des Marktrates ging.Gestützt auf einen einstimmigen Beschluss, wird demnach die Gemeinde nun eines ihrer finanziell aufwendigsten Projekte seit langem angehen. Nicht nur einmal gab Geitner während der Sitzung zu bedenken, dass der beabsichtigte Freibad-Umbau mit einer Größenordnung von rund drei Millionen Euro (ohne Umkleiden und Wirtschaftgebäude) zu veranschlagen ist. Er geht zudem davon aus, diese Investition ausschließlich über den Kapitalmarkt finanzieren zu müssen, einschlägige Förderprogramme gebe es nicht.Grob kalkuliert bedeute das, so der Bürgermeister, dass für deutlich mehr als zehn Jahre künftig rund 300 000 Euro für das umgebaute Bad, statt der derzeit rund 100 000 Euro pro Jahr aufzuwenden seien. Der Marktrat ist bereit, diesen Weg einzuschlagen und formulierte Eckpunkte für die Konkretisierung des Projekts. Derzeit verfügt das Bad bei rund 50 000 Besuchern jährlich über eine gesamte Wasserfläche von rund 1200 Quadratmetern. Sie teilen sich auf ein 50-Meter-Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Sprungbecken auf. Betrieben wird die Anlage als Naturbad, was bedeutet, dass es keinen geschlossenen, mit Chlor aufbereiteten Wasserkreislauf gibt. Auf der einen Seite schätzen das etliche Badegäste. Auf der anderen hat das den Nachteil, dass nach guten Tagen 100 bis 120 Kubikmeter Überlaufwasser neu und damit kalt eingespeist werden müssen. Das senkt die Wassertemperatur spürbar, weil die Solarheizung nicht so schnell nachkommt.Das stört viele Badegäste. Wie sich die CSU-Fraktion vor diesem Hintergrund das künftige Freibad vorstellt, brachte Jürgen Färber auf den Punkt: chlorierte Wasseraufbereitung zur Anhebung der Badetemperatur; attraktive Umgestaltung (Wohlfühlbereich, Wellenrutsche) des Schwimmerbeckens unter Beibehaltung einer reduzierten Anzahl von 50-Meter-Bahnen; separates Springerbecken sowie abgetrennter Kleinkinderbereich.Diese Wünsche stehen unter der Option, die bisherige Wasserfläche deutlich zu reduzieren. Hintergrund sind die Vorschriften zur Badeaufsicht. Die Gemeinde möchte mit einem hauptamtlichen Schwimmmeister, der von der Wasserwacht unterstützt wird, auskommen, betonten der Bürgermeister und alle Fraktionen. Einige der vorgelegten Entwurfsvarianten geben all diese Vorstellungen her. Die SPD-Fraktion ergänzte noch, Barrierefreiheit im Blick zu behalten.Noch nicht gelöst ist damit die zumindest mittelfristig nötige Sanierung der Umkleide- und Wirtschaftsgebäude. Laut Geitner müssten dafür weitere 500 000 bis 550 000 Euro veranschlagt werden. Der bedeutsamste Punkt des einstimmig gefällten Grundsatzbeschlusses besteht mithin darin, von der bisherigen Naturbad-Technik auf eine chlorierte Wasseraufbereitung umzustellen.Unter diesem Aspekt werden die vorliegenden Entwürfe nun detaillierter ausgearbeitet. Danach, das war auch ein einhelliger Wunsch des Bürgermeisters und aller Fraktionen, soll das Großprojekt in einer Art Bürgerversammlung allen Riedenern zur Diskussion gestellt werden.