Politik Rieden

26.01.2017

Der Marktrat brachte in seiner Sondersitzung am Dienstag nicht nur das Großprojekt Freibad-Umbau (siehe oben) auf den Weg. Er stellte auch die baurechtlichen Weichen für eine weitere, wichtige Infrastruktur-Einrichtung: den Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung. Sie wird den bestehenden Kindergarten St. Georg ersetzen, der laut Pfarrer Gottfried Schubach "nicht mehr aufrüstbar" ist.

Bauherr ist die katholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt. Sie hat schon konkrete Pläne für die künftige Betreuungseinrichtung für jeweils zwei Kindergarten- sowie Kinderkrippen-Gruppen mit zusammen 50 Plätzen entwickelt. Demnach soll auf einem großzügigen Grundstück an der Thanheimer Straße der Neubaukomplex entstehen. Die Pfarrei geht von einer Investitionssumme (ohne Grundstück) in einer Größenordnung von rund zwei Millionen Euro aus. Das Projekt, erläuterte Bürgermeister Erwin Geitner (CSU) vor dem Gremium, müsse über eine Einzelgenehmigung bewilligt werden.Rechtliche Probleme sieht er darin nicht. Die bisher fehlende Erschließung müsse allerdings sichergestellt werden. Sie könne über die Thanheimer Straße problemlos erfolgen. Auch mit denkbaren Widerständen aus der Nachbarschaft rechnet Geitner nicht. Übereinstimmend begrüßten alle Fraktionen den Neubau als eine für die weitere Entwicklung der Gemeinde bedeutsame Einrichtung. Gedacht wurde offenbar auch schon an eine künftige Einbindung der Mittagsbetreuung der örtlichen Schule. Die scheidet laut Geitner jedoch aus, da sie förderschädlich wäre. Denn der von der Gemeinde zu finanzierende Anteil der Baukosten wird derzeit durch ein Sonderprogramm relativ hoch bezuschusst. Welchen Eigenanteil der Markt schließlich zu tragen hat, wurde in der Sitzung nicht benannt. Ohne Gegenstimme passierte der Bauantrag den Gemeinderat, wobei Pfarrer Gottfried Schubach eine Fertigstellung des Neubaus bereits für Ende 2018 ins Auge fasst.