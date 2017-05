Politik Rieden

11.05.2017

Hauptsächlich ging es bei der Sitzung zwar um den Haushalt, doch auch diverse Bauangelegenheiten standen an. Zwei Markträte wurden besonders geehrt.

Der günstigste Bieter

Bevor der Marktrat einen Beschluss fassen konnte, wurde der Bauantrag und Tekturplan Sandra und Stefan Renner vorerst zurückgenommen. Für den Anbau an das bestehende Einfamilienhaus mit Doppelgarage sowie Errichtung von Gabionen-Stützwänden am Grundstück bestehe noch Klärungsbedarf, hieß es. Insbesondere wegen der bereits vorhandenen Gabionen-Mauern will sich der Bauausschuss ein Bild vor Ort machen. Genehmigt wurden die Bauanträge von Anton Meier (Überdachung der Terrasse eines Wohnhauses in Vilshofen), von Dominik Schlosser (Neubau eines Einfamilienhauses).An die örtliche Firma Staufer als günstigsten Bieter vergab das Gremium die Baumeisterarbeiten für den Neubau des Riedener Feuerwehrhauses. Begonnen werden soll in der dritten Juniwoche. Zur Wahlamtsleiterin für die Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, wurde Geschäftsleiterin Sabine Müller ernannt.Für 15-jährige Amtszeit wurden die Gemeinderäte Josef Weinfurtner (CSU) und Helmut Bauer (FWG) geehrt. Bürgermeister Erwin Geitner würdigte, dass sich die Kommunalpolitiker konstruktiv in den Marktrat und in den Ausschüssen, in denen sie sitzen, einbringen. Josef Weinfurtner und Helmut Bauer fungieren auch als Fraktionssprecher in ihren jeweiligen Parteien. Die Zusammenarbeit sei vorbildlich und regelmäßig der Sache dienlich, sagte Geitner.