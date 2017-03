Politik Rieden

24.03.2017

Das einstimmige Wahlergebnis wertete der stellvertretende CSU-Kreischef Peter Braun bei der Hauptversammlung des Ortsverbandes Rieden als Vertrauensbeweis für die gute Arbeit, die hier von der Partei geleistet werde. In Bürgermeisterkollegen Erwin Geitner und dem Ortsvorsitzenden Josef Weinfurtner sah er die "absoluten Zugpferde".

Zuschlag für Telekom

Neuwahlen CSU-Ortsverband Rieden



Vorsitzender: Josef Weinfurtner



Stellvertreter: Gotthard Färber , Erwin Geitner und Erika Müllner



Schriftführer: Franz Richter



Kassenwart: Georg Geck



Pressewart: Stephanie Igl



Kassenprüfer: Johann Weigert und Ingo Frohmader



Ortsgeschäftsführer: Johann Szegda



Beisitzer: Rainer Salbeck , Petra Rabenhofer , Thomas Hollweck , Markus Jaintzyk , Erich Kiener und Dennis Koller



Delegierte: Erwin Geitner , Josef Weinfurtner , Johann Szegda , Erika Müllner , Dieter Teich und Franz Richter . (bö)

Gut ausgelastet ist der Campingplatz. Inzwischen gibt es eine Warteliste für einen Stellplatz. Bürgermeister Erwin Geitner

84 Mitglieder gehören derzeit dem CSU-Ortsverband in Rieden an. In der Mitgliederversammlung wurde der bisherige Ortsvorsitzende Josef Weinfurtner für weitere zwei Jahre in diesem Amt bestätigt. "Wir wollen mindestens die Hälfte der Wähler in unserer Gemeinde hinter uns wissen", meinte der alte und neue Chef der Christsozialen. Seine Botschaft sei es, mit den richtigen Leuten erfolgreich zu sein. Bürgermeister Erwin Geitner informierte darüber, dass man in den nächsten Monaten den Bau eines neuen Kindergartens mit Tagesstätte und Ganztagsbetreuung angehen werde. "Errichtet wird die neue Einrichtung an der Thanheimer Straße, schräg gegenüber unserer Grundschule". Derzeit läuft die Genehmigungsphase. "Wir rechnen mit Gesamtkosten von etwa 2,5 Millionen Euro." Beteiligt ist neben Kirche und Freistaat auch der Markt mit etwa 300 000 Euro.Für den Breitbandausbau hat die Telekom den Zuschlag bekommen. Erfreulich nannte es Geitner, dass die gesamte Gemeinde an schnelles Internet angebunden wird. Seit geraumer Zeit sei der Markt im Verbund mit den Naturparkgemeinden intensiv bemüht, den Breitbandausbau für Rieden und sämtliche Gemeindeteile voranzutreiben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 1,1 Millionen Euro. An Zuschüssen werden etwa 850 000 Euro fließen, so Geitner.Mit Hochspannung wartet man derzeit in Rieden auf die Pläne für die geänderte Stromtrassenführung von Tennet. Eine gute Sache nannte CSU-Vorsitzender Josef Weinfurtner die regelmäßigen Treffen der Ortsverbände und deren Bürgermeister aus dem südlichen Landkreis. Im vergangenen Jahr hatte man zu einer Informationsfahrt in den Truppenübungsplatz Hohenfels eingeladen. Ein großes Thema war die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik mit etwa 250 000 Euro Gesamtkosten. "Wir werden uns damit mehr als die Hälfte an Energiekosten sparen. Die Amortisationszeit wird knapp sechs Jahre betragen", so der Bürgermeister.Für die Renovierung der Wieskirche in Vilshofen rechnet man mit etwa 670 000 Euro an Gesamtkosten. "Aus fünf verschiedenen Fördertöpfen fließen etwa 300 000 Euro." Für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Rieden wird im Mai der Spatenstich erfolgen. "Das alte Gebäude ist zu klein und genügt nicht mehr den Sicherheitsvorschriften."Gut angenommen wird in Rieden das Baugebiet "Am Ledereracker". Von den 24 ausgewiesenen Parzellen konnten bereits 13 verkauft werden. WLAN-Hotspots wurden beim Rathaus und im Bereich des Campingplatzes/Freibad in Betrieb genommen. "Gut ausgelastet ist der Campingplatz. Inzwischen gibt es eine Warteliste für einen Stellplatz". Etwa 630 000 Euro hat man in die Sanierung gesteckt, informierte Bürgermeister Erwin Geitner.Vonseiten des CSU-Kreisverbandes Amberg-Sulzbach sprach Peter Braun von einem schon gut in Fahrt kommenden Wahlkampf für die Bundestagswahlen Ende September. Zur Situation im Landkreis und zum Kreishaushalt merkte er an, dass man im Süden sehr wohl darauf achten müsse, dass anstehende Investitionen in den "Südgemeinden" nicht nur "geschoben" werden.