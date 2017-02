Politik Rieden

Vilshofen. Der Politische Aschermittwoch in Vilshofen hat Tradition: Bereits zum 37. Mal lädt der SPD-Ortsverein Rieden-Vilshofen dazu ins Gasthaus Zum Ochsenwirt ein. Am Mittwoch, 1. März, wird ab 9.30 Uhr die Landtagsabgeordnete Inge Aures aus Kulmbach bei dieser Traditionsveranstaltung zu aktuellen politischen Themen sprechen.

Aures, in Presseck geboren, besuchte nach der Realschule von 1972 bis 1974 die Fachoberschule Kulmbach. Das Studium der Architektur an der FH Coburg beendete sie mit dem Diplom. Ab 1979 war sie als Projektleiterin tätig, arbeitete sie bis zu ihrer Wahl 1995 zur Oberbürgermeisterin von Kulmbach ab 1990 als selbstständige Architektin. Am 28. September 2008 wurde sie in den Bayerischen Landtag gewählt, war dort Mitglied des Ausschusses für kommunale Fragen und innere Sicherheit. 2013 erneut im Bayerischen Landtag, ist Aures dort 2. Vizepräsidentin und Mitglied des Präsidiums und Ältestenrats.1976 trat sie der SPD bei, von 1990 bis1995 war sie Stadträtin, ab 1995 bis 2007 Oberbürgermeisterin. 1990 wurde sie auch in den Kreistag des Landkreises Kulmbach gewählt und ist seit Mai 2008 Vorsitzende der Kreistagsfraktion. Von 1990 bis 2008 war sie zudem Bezirksrätin im Bezirk Oberfranken, seit 2003 Fraktionschefin. Seit 2008 ist sie Vorsitzende des SPD-Kreisverbands Kulmbach.In Kurzreferaten werden sich SPD-Kreisvorsitzender Uwe Bergmann und Bundestags-Direktkandidat Johannes Foitzik vorstellen. Für Musik sorgt das Duo Rieger/Hausner.