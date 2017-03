Politik Rieden

01.03.2017

Breitband großes Thema

Zwei große Spatenstiche

"Der Bürgermeister informiert" war der Abend im Gasthaus Zum Hirschenwirt überschrieben. Eingeladen hatte der CSU-Ortsverband Rieden-Vilshofen. Gekommen waren eine Vielzahl Interessierter und eine stark vertretene JU Rieden-Vilshofen. "Ich distanziere mich klar von der AfD", so Bürgermeister Erwin Geitner. Aussagen über Gegenteiliges entsprächen nicht der Wahrheit. Die aktuellen Berichterstattungen zielten nur darauf ab, den CSU-Ortsverband und ihn in ein schlechtes Licht zu rücken. Die bisher geleistete erfolgreiche Sachpolitik werde so in den Hintergrund gestellt. Die Zusammenarbeit im Gemeinderat funktioniere soweit ganz gut, habe aber "durch einen Maulwurf im Gemeinderat einen faden Beigeschmack" bekommen. Es würden Themen aus nichtöffentlichen Sitzungen an die Presse weitergegeben, und dies noch dazu falsch "und vermutlich absichtlich mit Berechnung". Es liege die Vermutung nahe, "dass es nur darum geht, meine Arbeit und Person zu diskreditieren", so Geitner.Als Erfolg erläuterte der Bürgermeister den Verkauf der letzten freien Parzelle im Industriegebiet Vilshofen. Die Anlage soll diesen Sommer fertig werden und gehe auch sofort in Produktion. Die Breitbanderschließung sei ebenfalls ein großes Thema. Mit viel Aufwand wurde der Förderweg für die Erschließung beschritten. 2019 soll die Breitbanderschließung für alle Ortsteile abgeschlossen sein. Die Förderquote liege bei 80 Prozent und werde, nach derzeitigem Stand komplett durch das bayerische Förderverfahren abgewickelt. Ferner liege die Zusage über einen Zuschuss von 50 000 Euro für die Erstellung eines Masterplans zum weiteren Ausbau von Lehrrohrsystemen vom Bund vor.Ein weiteres Projekt sei die Sanierung der gemeindeeigenen Wieskirche in Vilshofen. Ein Marathon an Gesprächen sei notwendig gewesen, um sich Fördergelder aus fünf verschieden Töpfen zu sichern. Die Ausschreibung und Vergabe der Baumeister-, Dach- und Spenglerarbeiten seien abgeschlossen, Die Sanierung beginne im Frühjahr. Nach Abzug der verschiedenen Förderungen wären vom Markt Rieden von der veranschlagten Gesamtsumme von 670 000 nur noch 370 000 Euro zu stemmen."Die Erschließung von neuen Baugebieten in Rieden und Vilshofen war auch eine große Herausforderung", so Geitner. Die Arbeiten für das Baugebiet In der Breite in Rieden seien fast abgeschlossen. Die kühlen Temperaturen hätten der Firma einen Strich durch die Rechnung gemacht, eine Gewährleistung für die Asphaltdecke wäre nicht übernommen worden. Somit müsse der Abschluss ins Frühjahr verschoben werden. Von den 24 geschaffenen Parzellen seien bereits 13 verkauft.Die Erschließung des Baugebiets in Vilshofen stehe demnächst auf der Agenda. Zukunftsweisend sei der geplante Neubau des Kindergartens mit Krippe, geplant zusammen mit der Kirchenstiftung. Baubeginn sei heuer, so dass Ende 2018 die Fertigstellung anstehe. Nächstes Projekt, bei dem auch 2017 Spatenstich sei, "ist der Neubau des Feuerwehrhauses in Rieden". Bei 186 000 Euro Förderung von der Regierung und rund 40 000 Euro an Eigenleistung kämen auf die Gemeinde rund 450 000 Euro an Kosten zu. Auch hier sei für Ende 2018 die Einweihung geplant."Zusammenfassend sind in den letzten zwei Jahren viele Projekte abgeschlossen worden, wie die Sanierung des Campingplatzgebäudes oder auch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED", so Geitner abschließend.